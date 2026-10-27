«Заткнись, Метте!»: В Норвегии резко осадили премьера Дании после слов о России

Политический редактор норвежской газеты Aftenposten Шетиль Б. Альстадхейм резко раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен за её реакцию на телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным. Журналист посвятил этой теме авторскую колонку с вызывающим заголовком «Заткнись, Метте!», выступив в защиту прямых дипломатических контактов с Москвой.

Поводом для спора стал состоявшийся 27 октября разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером. Политики обсудили украинский конфликт, перспективы прекращения боевых действий и возобновление мирных переговоров.

Фредериксен встретила эту инициативу критически. Она заявила, что европейским государствам необходимо действовать сообща, а не самостоятельно устанавливать контакты с Москвой.

«Я весьма скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована с остальными. Я считаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать поодиночке», — подчеркнула датский премьер.

Такая позиция вызвала резкую реакцию Альстадхейма. Политический редактор Aftenposten выступил против превращения отказа от переговоров с Россией в неизменный принцип европейской дипломатии. По его оценке, необходимость сохранять единство союзников не должна исключать прямого общения с Москвой.

С критикой Фредериксен не согласился и сам Стёре. Норвежский премьер подчеркнул, что разговор с Путиным не был неожиданной дипломатической инициативой, предпринятой за спиной партнёров.

«Все наши партнёры и союзники были заранее проинформированы, а после разговора получили подробный отчёт», — объяснил глава норвежского правительства.

По его словам, беседа продолжалась около 90 минут.

В совместном сообщении Хельсинки и Осло отмечается, что разговор состоялся после консультаций с украинской стороной. Стубб и Стёре выступали исключительно от имени своих государств и не представляли весь Евросоюз. Они также подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Финский президент объяснил необходимость диалога географическим положением двух стран. И Финляндия, и Норвегия имеют общую границу с Россией, а исход украинского конфликта напрямую влияет на их безопасность. По словам Стубба, достижение мира требует прямого обсуждения спорных вопросов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Европе начали обсуждать кандидатуры специального представителя для переговоров с Россией. По информации The Telegraph, среди возможных участников дипломатического процесса назывались премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава правительства Дании Метте Фредериксен. Европейские политики рассматривают восстановление прямого диалога с Москвой на фоне опасений, что Вашингтон может вести переговоры об Украине без полноценного участия Брюсселя.