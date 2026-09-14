Затыкал рты и отбирал плакаты: Модный босс сорвался на зоозащитников прямо во время показа

Показ COS на Неделе моды в Нью-Йорке закончился скандальной потасовкой с участием одного из самых влиятельных людей американской модной индустрии. Президент и гендиректор Совета модельеров Америки (CFDA) Стивен Колб лично попытался остановить активистов PETA, ворвавшихся на подиум с протестом против использования шерсти.

Инцидент произошёл 13 сентября во время показа коллекции COS весна-лето 2027. Несколько зоозащитников по очереди выходили на подиум среди моделей с плакатами и выкрикивали требования отказаться от овечьей шерсти. Всего в акции участвовали пять человек. Охрана выводила протестующих из зала, однако акция продолжалась.

В какой-то момент в происходящее вмешался сам Колб. На распространившихся в Сети кадрах видно, как глава CFDA пытается физически удержать активистов. По данным WWD, одну из протестующих он потянул вниз и прикрыл ей рот рукой, пытаясь заставить замолчать. Другого участника акции Колб толкнул, также закрыл ему рот и отобрал плакат.

После публикации видео действия руководителя CFDA вызвали волну критики в соцсетях. PETA, в свою очередь, заявила о намерении обратиться в полицию из-за произошедшего. Один из участников акции рассказал американским СМИ, что зоозащитники намерены продолжать давление на H&M Group, которой принадлежит COS, добиваясь отказа от шерсти.

Сам Колб позднее признал, что вмешиваться лично ему не следовало.

«Я неправильно отреагировал на инцидент на сегодняшнем показе. Это было не моё дело. Мне следовало позволить службе безопасности разобраться с ситуацией», — заявил глава CFDA.

При этом прямого извинения перед активистами в опубликованном заявлении Колба не прозвучало.

Протестующие обвиняют индустрию шерсти в жестоком обращении с животными и требуют, чтобы COS и другие бренды H&M Group отказались от этого материала. Сам COS указывает, что использует в том числе переработанную шерсть и сырьё, сертифицированное по стандартам Responsible Wool Standard и NATIVA, которые предусматривают требования к условиям содержания животных и работе ферм.

Ситуация получилась особенно примечательной на фоне новых правил самой CFDA. Нынешняя Неделя моды в Нью-Йорке стала первой, на которой организация полностью запретила натуральный мех в коллекциях официального расписания. Однако шерсти этот запрет не касается.