Заводы уйдут под воду: В РАН раскрыли будущее освоения океана

Российские учёные прорабатывают технологии, которые в перспективе позволят создавать на дне океана автоматизированные заводы для переработки добытых там ресурсов. Об этом рассказал вице-президент РАН и председатель Дальневосточного отделения академии Юрий Кульчин.

По словам академика, для освоения больших глубин потребуются автономные подводные роботы с искусственным интеллектом. Они должны будут не только исследовать океан, но и участвовать в разработке его ресурсов.

Одной из главных задач учёный назвал создание материалов и механизмов, способных долго работать в экстремальных глубоководных условиях. Отдельная проблема — обеспечение таких роботов энергией.

Кульчин считает, что поднимать добытое на больших глубинах сырьё на поверхность без предварительной обработки будет нерационально.

«На дне надо создавать новые автоматизированные заводы — подводные заводы», — заявил академик РИА Новости.

По оценке Кульчина, появление подобных технологий — перспектива ближайших десятилетий. Учёный связывает необходимость освоения океана с возрастающей потребностью человечества в новых источниках ресурсов.

Работы входят в более широкий научный проект по изучению Мирового океана. Дальневосточное отделение РАН разработало концепцию федеральной программы «Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана». По словам Кульчина, документ уже сформирован и передан в Минприроды, также учёные взаимодействуют с Росрыболовством и компаниями, занимающимися разработкой нефтегазовых месторождений на шельфе.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные создали рыбу-робота для работы на большой глубине. Аппарат умеет ориентироваться с помощью сонаров и камеры, а в перспективе такие разработки могут стать основой для полностью автономных глубоководных систем.