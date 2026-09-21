Зазубренный нож против БПЛА: Российские военные превратили обычный эндуро в защищённый трицикл

Обычный эндуро в группировке войск «Север» превратили в трёхколёсную машину, которая должна помогать бойцам передвигаться там, где активно применяются беспилотники на оптоволокне. О разработке РИА «Новости» рассказал заместитель командира 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Сибирь.

Главное изменение находится на переднем колесе. Там установили специальный резак с зазубринами, предназначенный для перерезания лежащего на пути оптоволоконного кабеля. Водителя при этом прикрывает труба, которая должна снизить риск повреждений.

«Этот трицикл переделан из обычного мотоцикла типа эндуро, оборудован на переднем колесе оптоволокнорезом с зазубринами», — рассказал Сибирь.

Заднюю часть конструкции тоже переработали. Вместо одного колеса поставили два, чтобы техника стала устойчивее и могла перевозить больше груза. При необходимости её можно снова переоборудовать в обычный мотоцикл.

На трицикле установлен металлический ящик для боеприпасов, медикаментов, продовольствия, средств связи и оборудования для противодействия БПЛА. По словам военнослужащего, дополнительная ось также повышает проходимость машины.

Сибирь отметил, что конструкция должна мешать оптоволокну наматываться на колёса и опрокидывать водителя. После испытаний технику продолжают дорабатывать в ремонтной роте.

Оптоволоконные беспилотники стали заметной частью боевых действий из-за устойчивости такого канала управления к обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Ранее Life.ru рассказывал, как российские операторы научились перерезать кабели украинских БПЛА винтами собственных дронов. Ещё один способ защиты техники от подобных аппаратов — механические заграждения: на передовой для этого используют тросы и металлические штыри.