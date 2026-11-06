Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным новым ударом российской армии по украинской инфраструктуре и заявил о необходимости дополнительных ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. В вечернем обращении он сослался на данные разведки, согласно которым под ударом могут оказаться энергетические объекты и мосты через Днепр.

«Сейчас у нас есть информация от разведки, что готовится новый удар – по энергетике, по нашим мостам через Днепр. Воздушные силы и Вооружённые силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский признал сложность задачи и вновь обратил внимание на потребность Киева в боеприпасах для систем противовоздушной обороны.

«Нужны перехватчики для «Пэтриотов», и каждая договорённость – важна, каждый день поставок – очень важен», — подчеркнул он.

Зеленский также призвал западных партнёров не откладывать передачу ракет-перехватчиков. По его словам, поставки необходимы для усиления украинской ПВО на фоне угрозы новых ударов.

Ранее Зеленский уже требовал от США ускорить поставки ракет для Patriot. Он предложил передавать Украине боеприпасы из действующих американских и европейских арсеналов, а затем восполнять эти запасы за счёт нового производства. Киев рассчитывает получать по 100 перехватчиков ежемесячно в течение зимы.