Зеленский обсудил новые «операции» в море после атаки дронов ВСУ на сухогруз
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Владимир Зеленский обсудил с украинскими спецслужбами и Министерством иностранных дел дальнейшую координацию военных операций в международных водах за пределами Украины. Заявление прозвучало спустя несколько дней после атаки беспилотников ВСУ на сухогруз «Спарта II» в Финском заливе. Об этом украинский лидер сообщил в своём телеграм-канале.
«Отдельно обсудили со спецслужбами и МИД дополнительные меры для координации с партнёрами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины», — написал Зеленский.
Какие именно действия обсуждались и в каких акваториях они могут проводиться, украинский лидер не уточнил. Также он не назвал государства, с которыми Киев намерен координировать подобные операции.
На том же совещании Зеленский сообщил о корректировке планов дальнобойных ударов по российским объектам. По его словам, изменения должны сильнее повлиять на работу военной промышленности России и отдельные экономические процессы.
Напомним, 21 ноября два беспилотника атаковали грузовое судно, направлявшееся в Калининград через Финский залив. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, нападение произошло в международных водах, примерно в трёх морских милях от российской границы. Позднее стало известно, что речь шла о сухогрузе «Спарта II». После происшествия Зеленский подтвердил причастность украинской стороны к атаке. В интервью BBC он также заявил, что Киев координирует действия против российских судов за пределами украинских вод с зарубежными партнёрами. При этом он не уточнил, какие именно страны участвовали в согласовании конкретных операций.
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