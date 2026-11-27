Владимир Зеленский обсудил с украинскими спецслужбами и Министерством иностранных дел дальнейшую координацию военных операций в международных водах за пределами Украины. Заявление прозвучало спустя несколько дней после атаки беспилотников ВСУ на сухогруз «Спарта II» в Финском заливе. Об этом украинский лидер сообщил в своём телеграм-канале.

«Отдельно обсудили со спецслужбами и МИД дополнительные меры для координации с партнёрами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины», — написал Зеленский.

Какие именно действия обсуждались и в каких акваториях они могут проводиться, украинский лидер не уточнил. Также он не назвал государства, с которыми Киев намерен координировать подобные операции.

На том же совещании Зеленский сообщил о корректировке планов дальнобойных ударов по российским объектам. По его словам, изменения должны сильнее повлиять на работу военной промышленности России и отдельные экономические процессы.