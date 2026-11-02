Владимир Зеленский обсуждал со своим окружением вопрос снятия Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), но не нашёл достаточной поддержки. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Одним из сторонников отставки Кличко, по информации издания, выступал бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако большинство влиятельных представителей президентской команды категорически отвергли эту идею. Главными причинами стали юридические сложности и возможные проблемы с управлением столицей.

Дело в том, что должности мэра Киева и главы КГГА тесно связаны. Хотя руководителя государственной администрации формально назначает президент, согласно решению Конституционного суда Украины, занимать этот пост должен избранный жителями города мэр.

Даже если бы Кличко лишили руководства госадминистрацией, он сохранил бы полномочия градоначальника и влияние на Киевский городской совет. Один из собеседников издания предположил, что в такой ситуации управление столицей стало бы ещё сложнее, поскольку мэр мог бы блокировать решения через депутатов.

Ещё одним препятствием стали международные связи Кличко. По словам источников «РБК-Украина», у мэра Киева хорошие отношения с европейскими политическими кругами, особенно в Германии. Этот фактор, как утверждают собеседники издания, уже мешал офису Зеленского предпринимать более жёсткие действия против градоначальника.

В итоге Зеленский предложил другой вариант — создать при правительстве специальную команду из представителей бизнеса и опытных управленцев для решения проблем Киева. Как пишет издание, новый орган может получить консультативный статус, что позволит центральным властям активнее участвовать в управлении столицей без прямого отстранения Кличко.