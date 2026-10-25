Зеленский опять потребовал у США ракеты для Patriot
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский опять обратился к США за военной помощью, потребовав разблокировать поставки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идёт о вооружении, передачу которого уже согласовали европейские союзники Киева. Очередной призыв украинский политик опубликовал в своих соцсетях.
На этот раз Зеленский также потребовал от западных партнёров не снижать уровень поддержки Украины на фоне переговоров по урегулированию конфликта. Отдельно он напомнил о необходимости помогать украинской боевой авиации в борьбе с реактивными беспилотниками.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет задерживает согласование поставок крупной партии ракет Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками Киева. По данным украинских чиновников, необходимые документы находятся у министра обороны США, но он пока не дал разрешения на передачу вооружений. При этом госсекретарь Марко Рубио отрицал намеренную блокировку поставок, объясняя задержки необходимостью учитывать потребности американской армии.
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