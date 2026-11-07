Владимир Зеленский вновь обратился к США с просьбой ускорить поставки ракет для американских зенитных комплексов Patriot. На этот раз поводом стали результаты ночной атаки, в ходе которой украинская ПВО, по его утверждению, смогла перехватить лишь четыре из 36 ракет, двигавшихся по баллистической траектории. Очередное обращение к Вашингтону украинский лидер опубликовал в соцсети X.

Зеленский признал, что запасы перехватчиков остаются недостаточными, и вновь назвал Соединённые Штаты главным государством, способным исправить ситуацию. По его словам, Киев пытается ускорить передачу вооружений через все доступные каналы, одновременно добиваясь реакции американской администрации.

«Мы надеемся, что США, как и другие наши партнёры, будут действовать в соответствии с принципами», — написал он.

Кроме того, Зеленский связал необходимость дополнительных поставок с подготовкой к зиме и предстоящими переговорами по урегулированию конфликта. Он также утверждает, что при ударе по одному из ключевых энергетических объектов использовались ракеты KN-23 северокорейского производства.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной ночной атаке на украинскую энергетическую инфраструктуру, после которой в Киеве возникли перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением. Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило о поражении объектов энергетики, транспорта и военно-промышленного комплекса, используемых для обеспечения украинских войск.

Причём ещё 1 ноября Зеленский уже требовал от американских властей срочно найти дополнительные ракеты Patriot. Тогда его не устроили предполагаемые сроки выполнения сделки по закупке 500 перехватчиков PAC-3 стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Киев рассчитывал получить боеприпасы предстоящей зимой, однако, по словам политика, поставки могут растянуться на несколько лет. В качестве альтернативы он предложил американцам передать ракеты из действующих арсеналов, а позднее восполнить запасы за счёт нового производства. Украинская сторона добивается получения примерно 100 перехватчиков ежемесячно.