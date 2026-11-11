Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации по итогам встреч с представителями США и России в Абу-Даби. Переговорщики также рассказали ему о координации позиций с европейскими партнёрами, находившимися в ОАЭ.

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Среди результатов консультаций глава киевского режима выделил гуманитарную договорённость о подготовке нового обмена. Другими темами стали гарантии безопасности и расширение форматов дальнейшей работы с участием европейцев.

«Стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности, и нужно, чтобы первым шагом было окончание этой войны и гарантии безопасности Украины», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

По его словам, следующим этапом станет поездка американских представителей в Россию. После этих переговоров Киев и Вашингтон вновь согласуют позиции и определят возможные дальнейшие шаги. Встреча Зеленского с представителями США запланирована на 12 ноября в Дублине.

Украинским приоритетом он назвал скорейшее завершение конфликта достойным миром. При этом Зеленский настаивает на присутствии Европы на всех этапах дипломатического процесса и призывает США занять сильную позицию, чтобы воздействовать на Россию и добиться прекращения конфликта. В завершение обращения он поблагодарил американскую сторону за организацию встреч и посредничество, а Эмираты — за предоставленную площадку. Отдельно Зеленский выразил благодарность европейским партнёрам за их позицию.