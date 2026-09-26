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Опубликовано 26 сентября, 10:41

Зеленский потребовал от Трампа «адских» санкций из-за случившегося на Украине

Зеленский потребовал от США новых санкций после ударов ВС РФ по энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа применить новые санкции против России и стран, закупающих её энергоресурсы. С таким призывом он выступил после ночных ударов, в результате которых, по его словам, пострадали энергетические объекты в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.

Украинский политик настаивает на реализации санкционного закона, предложенного американским сенатором Линдси Грэмом*. Предусмотренные документом меры затрагивают в том числе зарубежных покупателей российской нефти и газа.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил применение «адских» санкций против России. 22 сентября американский лидер заявил о готовности воспользоваться новыми полномочиями, полученными после подписания соответствующего закона. Кроме того, Зеленский предлагал взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, увязав прекращение украинских атак с аналогичными действиями Москвы.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Денисова
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