Зеленский потребовал от Трампа «адских» санкций из-за случившегося на Украине

Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа применить новые санкции против России и стран, закупающих её энергоресурсы. С таким призывом он выступил после ночных ударов, в результате которых, по его словам, пострадали энергетические объекты в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.

Украинский политик настаивает на реализации санкционного закона, предложенного американским сенатором Линдси Грэмом*. Предусмотренные документом меры затрагивают в том числе зарубежных покупателей российской нефти и газа.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил применение «адских» санкций против России. 22 сентября американский лидер заявил о готовности воспользоваться новыми полномочиями, полученными после подписания соответствующего закона. Кроме того, Зеленский предлагал взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, увязав прекращение украинских атак с аналогичными действиями Москвы.

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