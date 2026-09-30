Зеленский пожаловался Стуббу на ночные удары ВС РФ и попросил усилить ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и рассказал ему о ситуации после российских ударов. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, воздушная тревога в Киеве и ряде других городов и регионов Украины продолжалась практически весь день после ночных ударов. Он также заявил о сохраняющейся угрозе применения реактивных беспилотников.

«Разговаривал с президентом Финляндии Алексом Стуббом. Подробно проинформировал его о ситуации после российских ударов», — сообщил Зеленский.

Отдельной темой разговора стала военная помощь Киеву. Зеленский заявил, что стороны обсуждали, какие средства способны усилить защиту Украины от воздушных атак, включая возможности истребителей F-16 и противовоздушной обороны в целом.

В ночь на 30 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине. В Минобороны РФ заявили о поражении коммуникационного центра в Киеве, энергетических объектов в Киевской области, которые использовались в интересах военного производства, а также инфраструктуры порта Измаил. Life.ru подробно разбирал цели и последствия ночного удара. Российское военное ведомство отдельно сообщило о поражении центра обработки данных «Де Ново» в Киеве, который использовался для обработки и передачи информации в интересах ВСУ.