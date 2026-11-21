Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский стал обращаться со странами Евросоюза как со своими вассалами. По её мнению, европейские государства сами допустили подобное отношение к себе.

Так дипломат отреагировала на возражения Зеленского против поездки европейских представителей в Москву. Захарова считает, что странам ЕС пора определиться, готовы ли они мириться с таким положением или намерены отстаивать собственную независимость.

«В последнее время Зеленский разговаривает со странами Европейского союза так, как будто это его вассалы. Они просто себя поставили в соответствующее положение. Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государства», — подчеркнула представитель МИД РФ в беседе с ТАСС.