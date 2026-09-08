Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:55

Зеленский заявил, что Фёдоров ему «не звонит, не пишет»

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Владимир Зеленский заявил, что давно не общался с бывшим министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым. По его словам, после отставки экс-глава ведомства практически исчез из его поля зрения.

«Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет», — сказал Зеленский, отвечая журналистам на вопрос об отношениях с Фёдоровым после его ухода из Минобороны.

Киевский ТЦК подтвердил бронь экс-министра обороны Фёдорова от мобилизации
Киевский ТЦК подтвердил бронь экс-министра обороны Фёдорова от мобилизации

Фёдоров возглавлял украинское оборонное ведомство с января по июль 2026 года. После отставки Зеленский утверждал, что бывший министр останется в его команде, и обещал позднее обсудить с ним возможный формат дальнейшей работы.

Однако Фёдоров отказался от предложенных ему должностей в украинской власти. В конце августа он сообщил, что согласился стать советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций.

Киевский Остап Бендер: как Фёдоров освоил миллиарды на дроны ВСУ и тихо сбежал в Италию
Киевский Остап Бендер: как Фёдоров освоил миллиарды на дроны ВСУ и тихо сбежал в Италию

Позднее бывший министр также объявил о создании собственной компании в сфере оборонных технологий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar