Зеленский заявил, что Фёдоров ему «не звонит, не пишет»

Владимир Зеленский заявил, что давно не общался с бывшим министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым. По его словам, после отставки экс-глава ведомства практически исчез из его поля зрения.

«Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет», — сказал Зеленский, отвечая журналистам на вопрос об отношениях с Фёдоровым после его ухода из Минобороны.

Фёдоров возглавлял украинское оборонное ведомство с января по июль 2026 года. После отставки Зеленский утверждал, что бывший министр останется в его команде, и обещал позднее обсудить с ним возможный формат дальнейшей работы.

Однако Фёдоров отказался от предложенных ему должностей в украинской власти. В конце августа он сообщил, что согласился стать советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций.

Позднее бывший министр также объявил о создании собственной компании в сфере оборонных технологий.