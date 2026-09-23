«Земля никому не нужна»: Участок покойного Ивана Краско в Вартемягах зарос травой

Участок покойного Ивана Краско в Вартемягах, где артист собирался построить небольшой дом и баню, зарос травой, рассказал его продюсер Вячеслав Смородинов. Возможно, родственники вскоре продадут землю. О судьбе имущества звезды он рассказал сайту MK.ru.

По словам собеседника издания, наследство распределили между родными, каждому досталась своя часть. Недавно продюсер побывал в Вартемягах и остался расстроен состоянием участка. В той же деревне находится дом дочери и внуков Краско, однако земля артиста никому не нужна.

«Наверное, родня Ивана Ивановича скоро продаст участок, цена будет немалой, ведь это историческое место», — предположил продюсер.

Вартемяги расположены примерно в 30 километрах от Петербурга. Объясняя оценку возможной стоимости земли, Смородинов упомянул старинную усадьбу, принадлежавшую Шуваловым с 1743 года, семейную усыпальницу и церковь Святой мученицы Софии середины XIX века. Дом, где Краско пережил блокаду вместе с бабушкой, находится на другой улице.