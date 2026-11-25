Россия рассчитывает восстановить поставки зерна через Чёрное море после прекращения атак украинской стороны на гражданские суда. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

«Надеемся, что рано или поздно возобновится маршрут через Чёрное море, когда киевский режим прекратит атаки на гражданские суда», — сказал дипломат.

Борисенко заверил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать потребности Египта и других африканских государств в зерне. Несмотря на недавние инциденты с судами в Балтийском море, Россия рассчитывает продолжать поставки по этому маршруту.

Напомним, 17 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о переговорах с Россией, Украиной и европейскими странами по возобновлению зерновых перевозок. Анкара подготовила несколько предложений по обеспечению безопасности торгового судоходства и провела консультации с Болгарией и Румынией. Однако 23 ноября заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва не согласится на новую зерновую сделку. По её словам, прежние договорённости не достигли заявленной гуманитарной цели. Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года, сославшись на невыполнение обязательств по содействию российскому агроэкспорту.