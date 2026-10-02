Командование 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается выходить на связь с подразделениями под Ореховом после жалоб военнослужащих на большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование 79-й бригады ВСУ отказывается от сеансов связи с подчинёнными, которые находятся под Ореховым. Всё из-за жалоб на большие потери, которые игнорируются вышестоящим руководством», — заявил собеседник агентства.

Двумя днями ранее российские силовые структуры уже сообщали о проблемах в том же соединении. Тогда военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады, по данным источника, требовали вывести их с линии фронта из-за больших потерь и нехватки личного состава. Речь шла о позициях восточнее Просяной в Днепропетровской области.

На Ореховском направлении в последние недели продолжаются активные боевые действия. В сентябре российская авиация нанесла удары ФАБ-250 по пунктам временной дислокации ВСУ у Преображенки, которая примыкает к Орехову с севера. Минобороны РФ тогда заявило об уничтожении намеченных целей, не уточнив потери украинской стороны.

Ранее Life.ru также сообщал, что российские войска заняли крупный район обороны ВСУ площадью около четырёх квадратных километров в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские подразделения на этом участке потеряли до двух взводов личного состава, бронетехнику, автомобили и тяжёлые беспилотники.