Жапаров прибыл в США на запуск первого спутника Киргизии

Первый национальный спутник Киргизии планируют вывести на орбиту с помощью ракеты-носителя компании SpaceX. Президент республики Садыр Жапаров прибыл в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю запуска, сообщила его пресс-служба.

В аэропорту главу государства встретила директор по глобальному развитию SpaceX Ребекка Хантер.

Аппарат разработала и собрала киргизская компания «Кыргыз Асман». На создание спутника ушло около двух с половиной лет. По данным ТАСС, при разработке в том числе применялись российские технологии.

Основной задачей аппарата станет дистанционное наблюдение за Землёй. Полученные снимки планируют использовать для контроля сельхозугодий и пастбищ, выявления засухи, оценки урожайности, а также наблюдения за водными ресурсами, ледниками и последствиями чрезвычайных ситуаций.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Армении развивать собственную космическую программу и запустить три спутника. Два аппарата республика намерена использовать для наблюдения за Землёй, ещё один — для спутниковой связи. Тем временем сама SpaceX в сентябре готовила первый полноценный орбитальный полёт Starship, в ходе которого компания собиралась вывести на орбиту спутники Starlink.