Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 07:01

Железнодорожный объект в Виннице попал под массированный ночной удар ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что одной из поражённых целей стал объект железнодорожной инфраструктуры в Виннице.

Для атаки использовались высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

ВС РФ ударили с моря по производству «Фламинго» и топливному узлу ВСУ в Киеве
ВС РФ ударили с моря по производству «Фламинго» и топливному узлу ВСУ в Киеве

По данным Минобороны, удары также наносились по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса. Силы ВСУ не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar