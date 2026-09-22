Железнодорожный объект в Виннице попал под массированный ночной удар ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что одной из поражённых целей стал объект железнодорожной инфраструктуры в Виннице.
Для атаки использовались высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.
По данным Минобороны, удары также наносились по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса. Силы ВСУ не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.
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