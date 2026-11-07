Российский наземный робот «Депеша-3» доставил тяжёлую металлическую переправу в зону боевых действий, избавив военнослужащих от необходимости выходить на опасный участок. Машина преодолела сложный маршрут с раскисшим грунтом и выполнила задачу, которую раньше пришлось бы решать сапёрному расчёту. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Депеша-3» доставила переправу к линии фронта, избавив солдат от опасного выхода. Видео © Telegram / Ростех

В компании подчеркнули, что доставка инженерных конструкций к линии боевого соприкосновения сопряжена с высоким риском. Военнослужащим приходится переносить тяжёлые секции по открытой местности, которая может находиться под обстрелом. Теперь эту работу способна выполнять дистанционно управляемая техника.

«По сути, под огонь противника теперь идёт машина, а не человек», — пояснили в Ростехе.

Комплекс «Депеша-3» разработан холдингом «Высокоточные комплексы». Это компактная гусеничная платформа, способная передвигаться по пересечённой местности и работать в условиях плохой видимости. По данным госкорпорации, робот может буксировать прицепы массой более 500 килограммов.

Такие характеристики позволяют использовать машину для перевозки различных грузов, включая боеприпасы и инженерное оборудование. В Ростехе отмечают, что применение роботизированных платформ помогает сократить число опасных выходов личного состава на передовые позиции.

Ранее Life.ru сообщал о представленной Ростехом единой ударной системе поля боя на учениях «Центр-2026». В манёврах задействовали более 60 роботизированных систем и свыше 600 беспилотников. Среди представленных разработок были безэкипажные танки «Штурм» и наземные комплексы «Импульс-М».

Кроме того, российские военные инженеры разработали робота «Медведка» для прокладки подземных тоннелей. Машину создали на базе комплекса «Импульс» и оснастили мини-экскаваторной установкой. Она способна самостоятельно разрабатывать грунт, передавая его другому роботу для вывоза наружу.