Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:28

«Медведка» ушла под землю: в России создали робота для прокладки тоннелей на фронте

В России создали робота «Медведку» для прокладки подземных тоннелей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные инженеры создали роботизированный комплекс «Медведка», способный самостоятельно прокладывать подземные тоннели. Разработку собрали на базе наземного комплекса «Импульс» в учебном центре инженерной бригады группировки войск «Север», сообщил РИА Новости сапёр с позывным Чек.

«Медведку» оснастили мини-экскаваторной установкой и системой для удаления выкопанного грунта. Машина заезжает в тоннель, копает перед собой и передаёт землю во второй роботизированный комплекс, который вывозит её наружу.

«Курьер» научился плавать: На передовой испытали российского робота-амфибию
«Курьер» научился плавать: На передовой испытали российского робота-амфибию

«Принцип такой: она заезжает в тоннель, перед собой копает, накладывает в приёмник для песка, и здесь уже второй НРТК, который мы сделали, высыпает туда и уезжает», — объяснил сапёр.

Работать «Медведка» может в связке ещё с одним комплексом — «Самосвалом». Он предназначен для подвоза песка, гравия, битого кирпича и других сыпучих материалов, необходимых при инженерных работах.

Эволюция войны: Армия роботов выполняет за людей тысячи боевых задач в зоне СВО
Эволюция войны: Армия роботов выполняет за людей тысячи боевых задач в зоне СВО

Основой для новой машины стал многофункциональный НРТК «Импульс». Эта гусеничная платформа уже используется для перевозки грузов и проведения инженерных работ.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения в зоне СВО получили сотни комплексов «Импульс». Роботы могут перевозить до 500 кг груза, буксировать технику массой до 1,5 тонны и работать под дистанционным управлением по радиоканалу или оптоволокну.

Железные, без лишних чувств и по приказу: Как технологии будущего стирают ВСУ с лица земли
Железные, без лишних чувств и по приказу: Как технологии будущего стирают ВСУ с лица земли

Больше новостей о российских военных разработках, роботах и вооружении — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar