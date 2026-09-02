«Медведка» ушла под землю: в России создали робота для прокладки тоннелей на фронте

Российские военные инженеры создали роботизированный комплекс «Медведка», способный самостоятельно прокладывать подземные тоннели. Разработку собрали на базе наземного комплекса «Импульс» в учебном центре инженерной бригады группировки войск «Север», сообщил РИА Новости сапёр с позывным Чек.

«Медведку» оснастили мини-экскаваторной установкой и системой для удаления выкопанного грунта. Машина заезжает в тоннель, копает перед собой и передаёт землю во второй роботизированный комплекс, который вывозит её наружу.

«Принцип такой: она заезжает в тоннель, перед собой копает, накладывает в приёмник для песка, и здесь уже второй НРТК, который мы сделали, высыпает туда и уезжает», — объяснил сапёр.

Работать «Медведка» может в связке ещё с одним комплексом — «Самосвалом». Он предназначен для подвоза песка, гравия, битого кирпича и других сыпучих материалов, необходимых при инженерных работах.

Основой для новой машины стал многофункциональный НРТК «Импульс». Эта гусеничная платформа уже используется для перевозки грузов и проведения инженерных работ.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения в зоне СВО получили сотни комплексов «Импульс». Роботы могут перевозить до 500 кг груза, буксировать технику массой до 1,5 тонны и работать под дистанционным управлением по радиоканалу или оптоволокну.