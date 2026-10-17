Жёлтый, рыжий, коричневый и 15 минут: Художница назвала способ отвлечься от осенней тревожности

Осенью, когда световой день становится короче, а вечера всё чаще проходят дома, обычное рисование может стать способом отвлечься от рабочих дедлайнов и тревожных мыслей. Причём для этого необязательно обладать художественными навыками — достаточно карандаша, бумаги и 15 минут свободного времени. Об этом Life.ru рассказала художница Наталья Суханова.

По словам эксперта, постоянная гонка за продуктивностью мешает человеку замечать собственное состояние. Выполненная задача радует всего несколько минут, после чего внимание переключается на следующую. В результате даже после насыщенного дня может оставаться ощущение, что время прошло впустую.

Внешняя продуктивность измеряется тем, что можно предъявить другим. Внутренняя измеряется состоянием, с которым человек ложится спать, и заметить её помогает вопрос о том, в какой момент дня время шло незаметно. Рисование погружает в такое состояние быстрее многих занятий. Наталья Суханова Художник

Пока рука ведёт линию, человек сосредотачивается на кончике карандаша, дыхание выравнивается, а тревожные мысли отходят на второй план. Для коротких осенних зарисовок подойдут самые обычные предметы: ветка рябины, яблоко на подоконнике или мокрый клён за окном.

При этом Суханова советует выбирать материалы, которые трудно полностью контролировать. Например, акварель на влажной бумаге растекается сама, создавая непредсказуемые пятна. Мягкий карандаш или уголь позволяют работать крупными штрихами, не зацикливаясь на деталях, а тушь с кистью избавляет от соблазна постоянно стирать и исправлять линии. Для осеннего рисунка достаточно всего трёх красок — жёлтой, рыжей и коричневой — и одной кисти.

Переключиться с рабочих задач помогут и другие творческие занятия. Лепка из глины позволяет дать глазам отдохнуть после работы за экраном и сосредоточиться на тактильных ощущениях. А сбор гербария становится поводом выйти на прогулку и внимательнее рассмотреть окружающую природу.

Главное, по словам художницы, не превращать творческую паузу в бесконечное откладывание дел. От обычной прокрастинации её отличают чёткие временные границы.

«Занятие с карандашом идёт по таймеру, и после сигнала человек возвращается к делам с отдохнувшим вниманием. Удобнее ставить его между двумя крупными задачами», — отметила эксперт.

Понять, что пора сделать перерыв, можно по простым признакам: один и тот же абзац приходится перечитывать трижды, мелочи начинают раздражать, а рука всё чаще тянется к ленте новостей. В такие моменты Суханова предлагает попробовать 15-минутное упражнение с осенним листом.

Сначала лист нужно положить прожилками вверх, накрыть бумагой и заштриховать мягким карандашом, держа его плашмя. На поверхности проступит рисунок прожилок. Этот приём называется фроттажем, или натиранием. Затем тот же лист следует нарисовать одной непрерывной линией, не отрывая взгляда от самого листа и ни разу не посмотрев на бумагу.

Такое упражнение не позволяет постоянно оценивать результат и исправлять ошибки. Вместо этого внимание сосредотачивается на форме предмета, помогая на время забыть о рабочих заботах.

«Внимание целиком занято краем листа, и голова отдыхает от рабочих мыслей. Ради этого отдыха упражнение и делается, качество рисунка значения не имеет», — подчеркнула Суханова.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью людей всё чаще тянет к прошлому, старым привычкам и воспоминаниям. Сокращение светового дня может влиять на настроение и уровень энергии, из-за чего привычные вещи и знакомые люди начинают казаться особенно привлекательными. В материале также объясняется, как отличить обычную осеннюю хандру от состояния, при котором стоит обратиться за профессиональной помощью.