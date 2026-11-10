Елена Низовцева, супруга российского туриста, погибшего при нападении в ЮАР, не пострадала. Об этом Посольство России в Претории сообщило РИА «Новости». Ранее местное издание Pretoria Rekord со ссылкой на полицию сообщало о травме глаза у женщины.

По данным посольства, Низовцева находится в гостинице в Претории. Сотрудники консульского отдела оказывают ей необходимую помощь, в том числе психологическую.

Полиция расследует убийство. Как сообщил представитель полиции Гаутенга Айзек Мудау, подозреваемых пока не задержали. Правоохранители проверяют версию о причастности группировки, которая занимается ограблениями на трассах.