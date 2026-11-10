Жена убитого при нападении в ЮАР россиянина не пострадала
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Елена Низовцева, супруга российского туриста, погибшего при нападении в ЮАР, не пострадала. Об этом Посольство России в Претории сообщило РИА «Новости». Ранее местное издание Pretoria Rekord со ссылкой на полицию сообщало о травме глаза у женщины.
По данным посольства, Низовцева находится в гостинице в Претории. Сотрудники консульского отдела оказывают ей необходимую помощь, в том числе психологическую.
Полиция расследует убийство. Как сообщил представитель полиции Гаутенга Айзек Мудау, подозреваемых пока не задержали. Правоохранители проверяют версию о причастности группировки, которая занимается ограблениями на трассах.
Как сообщалось, Посольство России в Южно-Африканской Республике официально подтвердило гибель российского туриста Анатолия Низовцева в результате вооружённого ограбления на трассе по дороге в национальный парк Крюгера. Убитому было 66 лет, он путешествовал на машине вместе с женой. Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности в ЮАР, в частности отказаться от ночных поездок вне тургрупп.
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