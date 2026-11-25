31-летний житель Ижевска Ильнар напал на школьницу после расставания с 25-летней супругой. Пара поженилась в августе, однако вскоре семейная жизнь закончилась. После разрыва мужчина начал заводить сомнительные разговоры об интимной близости и заявлял знакомым, что его интересуют исключительно девушки помоложе. Об этом сообщает SHOT.

Днём 24 ноября школьница проходила мимо дома на улице Клубной, где живёт Ильнар. Мужчина схватил девочку и потащил в подъезд. Она закричала, вырвалась и убежала.

Около 21:30 того же дня мужчину задержали по месту жительства.

Знакомые рассказали, что считали Ильнара странным ещё с юности. После расставания с женой его поведение стало вызывать у них ещё больше подозрений.

Напомним, 24 ноября Ильнар попытался силой затащить школьницу в подъезд жилого дома на Клубной улице в Ижевске. Девочка начала кричать и сопротивляться, после чего смогла вырваться и убежать. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Услышав крики ребёнка, местные жители вызвали полицию. Вскоре мужчину задержали и доставили в отдел. Известно, что три года назад он получил судимость за вождение в нетрезвом виде.