Женился летом, расстался осенью: напавший на девочку в Ижевске прожил с женой всего три месяца
Ижевчанин напал на школьницу после расставания с молодой женой
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31-летний житель Ижевска Ильнар напал на школьницу после расставания с 25-летней супругой. Пара поженилась в августе, однако вскоре семейная жизнь закончилась. После разрыва мужчина начал заводить сомнительные разговоры об интимной близости и заявлял знакомым, что его интересуют исключительно девушки помоложе. Об этом сообщает SHOT.
Днём 24 ноября школьница проходила мимо дома на улице Клубной, где живёт Ильнар. Мужчина схватил девочку и потащил в подъезд. Она закричала, вырвалась и убежала.
Около 21:30 того же дня мужчину задержали по месту жительства.
Знакомые рассказали, что считали Ильнара странным ещё с юности. После расставания с женой его поведение стало вызывать у них ещё больше подозрений.
Напомним, 24 ноября Ильнар попытался силой затащить школьницу в подъезд жилого дома на Клубной улице в Ижевске. Девочка начала кричать и сопротивляться, после чего смогла вырваться и убежать. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Услышав крики ребёнка, местные жители вызвали полицию. Вскоре мужчину задержали и доставили в отдел. Известно, что три года назад он получил судимость за вождение в нетрезвом виде.
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