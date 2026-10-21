Женский крик, четыре выстрела и тишина: В Тюмени проверяют сообщение об убийстве женщины

В Тюмени полиция проверяет сообщения о возможном убийстве женщины возле подъезда многоквартирного дома на улице Олимпийской. По словам местных жителей, ночью сначала раздались крики о помощи, а затем прозвучали несколько выстрелов. Информацию о происшествии проверяют правоохранительные органы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УМВД.

Предполагаемый инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября возле дома № 36 на улице Олимпийской. Первые сообщения о случившемся появились в местных пабликах.

Как рассказали очевидцы, примерно между 01:45 и 02:10 жильцы услышали женский голос. Женщина, предположительно находившаяся возле одного из подъездов, громко звала на помощь.

После этого, по словам местных жителей, раздались четыре звука, похожих на выстрелы. Затем крики прекратились, а во дворе наступила тишина.

Очевидцы также утверждают, что вскоре к дому прибыли сотрудники полиции. По распространяемой в социальных сетях информации, правоохранители задержали предполагаемого участника происшествия. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Журналисты обратились за комментарием в управление МВД по Тюменской области. Представители ведомства подтвердили, что поступившие сведения изучаются.

«Информация проверяется сотрудниками полиции», — ответили в пресс-службе УМВД.

В ноябре прошлого года в Тюмени неизвестные открыли огонь возле жилого комплекса «Домашний», причём, по сообщениям очевидцев, один из участников происшествия произвёл автоматную очередь, после чего злоумышленники скрылись до приезда полиции. В августе того же года под окнами многоэтажки на улице Депутатской обнаружили тело молодой девушки, однако тогда следователи не выявили признаков криминальной смерти.