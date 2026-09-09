Жертвами атаки БПЛА в Перми стали известный поэт Богуславский и его супруга

Пермский поэт и сооснователь литературного журнала «Вещь» Станислав Богуславский погиб при атаке БПЛА на жилую многоэтажку 7 сентября. Об этом сообщает 59.RU. Ранее о трагической смерти литератора писал поэт и публицист Андрей Мансветов.

Удар пришёлся по квартире на одном из верхних этажей дома. Богуславский погиб на месте, а находившаяся вместе с ним супруга получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в критическом состоянии.

Врачи боролись за жизнь женщины, однако 9 сентября её спасти не удалось. Информацию о смерти пострадавшей подтвердили в Минздраве Пермского края.

Литературный журнал «Вещь», одним из основателей которого был Богуславский, ранее сообщил о его гибели, не раскрывая обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что семье погибшего при атаке БПЛА в Перми выплатят 1 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью, отдельно рассчитают компенсации за утраченное имущество.