Жирный успех: Манул Борис набрал 7,35 кг и претендует на звание самого круглого в России
Манул Борис из Красноярска побил собственный рекорд веса перед зимой
Обложка © Telegram / Парк «Роев ручей» Красноярск
Красноярский манул Борис продолжает наращивать стратегические запасы жира и за неделю стал тяжелее ещё на 300 граммов. Пушистый рекордсмен уже весит 7 килограммов 350 граммов и пока не собирается останавливаться, сообщили в парке флоры и фауны «Роев ручей».
Трёхлетний хищник отличается отменным аппетитом и с удовольствием ест дважды в день. В его меню входят мыши, мясо, курица, молоко и перепелиные яйца. Сотрудники зоопарка в шутку прочат своему подопечному звание самого круглого манула России.
«Если бы существовал Олимпийский комитет по зажировке, он бы уже требовал допинг-пробу», — пошутили в зоопарке.
Подготовка Бориса к холодам стартовала 1 сентября и проходит под контролем специалистов. Накопленный подкожный жир защищает хищника от морозов и служит запасом энергии. Если летом манулы обычно весят три-четыре килограмма, то к зиме их масса достигает шести-семи килограммов.
Сам Борис появился на свет в Новосибирске в 2023 году, а в августе 2025-го переехал в Красноярск. В прошлом сезоне палласов кот, занесённый в международную Красную книгу, набрал к зиме 6,4 килограмма.
Напомним, 19 ноября Борис впервые преодолел отметку в семь килограммов. С начала осени хищник тогда прибавил ровно три килограмма. Сотрудники парка шутили, что их питомец научился лежать так, чтобы не расходовать ни одной лишней калории. Тем временем его столичный конкурент — манул Тимофей из Московского зоопарка — уже устроил генеральную репетицию зимы. Ещё в конце сентября вес хвостатого достиг пяти килограммов против летних 3,7. Сейчас он активно исследует свой вольер, забирается на ветки и разыскивает спрятанных под брёвнами перепёлок.