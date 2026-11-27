Красноярский манул Борис продолжает наращивать стратегические запасы жира и за неделю стал тяжелее ещё на 300 граммов. Пушистый рекордсмен уже весит 7 килограммов 350 граммов и пока не собирается останавливаться, сообщили в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Трёхлетний хищник отличается отменным аппетитом и с удовольствием ест дважды в день. В его меню входят мыши, мясо, курица, молоко и перепелиные яйца. Сотрудники зоопарка в шутку прочат своему подопечному звание самого круглого манула России.

«Если бы существовал Олимпийский комитет по зажировке, он бы уже требовал допинг-пробу», — пошутили в зоопарке.

Подготовка Бориса к холодам стартовала 1 сентября и проходит под контролем специалистов. Накопленный подкожный жир защищает хищника от морозов и служит запасом энергии. Если летом манулы обычно весят три-четыре килограмма, то к зиме их масса достигает шести-семи килограммов.

Сам Борис появился на свет в Новосибирске в 2023 году, а в августе 2025-го переехал в Красноярск. В прошлом сезоне палласов кот, занесённый в международную Красную книгу, набрал к зиме 6,4 килограмма.