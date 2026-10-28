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Опубликовано 28 октября, 14:47

«Жить, работать, строить будущее»: Названа главная задача России после СВО

Эксперт Прохоров: Ресурсы освобождённых земель требуют грамотного управления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Природные богатства и промышленная инфраструктура сами по себе не обеспечивают процветания, для этого нужны люди, инвестиции и грамотное управление, отметил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров. По его оценке, именно создание условий для жизни и работы должно стать главной задачей России на освобожденных в ходе СВО территориях.

Автор перечислил составляющие экономического потенциала новых территорий: плодородные земли, месторождения полезных ископаемых, металлургические предприятия и энергетика. Отдельное значение имеют черноморские порты и транспортные связи.

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Однако складывать стоимость недр, заводов и сельхозугодий в единую цену некорректно. Возможность производить продукцию эксперт связал прежде всего с трудом специалистов: инженеров, строителей, шахтёров, врачей и агрономов.

«Настоящий вызов и главная задача России сегодня заключаются в том, чтобы не только присоединить квадратные километры, а обеспечить на них грамотное управление, привлечь вложения и создать мир, в котором люди захотят жить, работать и строить своё будущее», — заключил специалист.

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Ранее Владимир Путин заявил, что в программах комплексного развития Донбасса и Новороссии участвует вся Россия. Президент РФ отметил работу строителей, коммунальщиков, железнодорожников, учителей и медиков, которые порой выполняют задачи с риском для жизни.

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Борис Эльфанд
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