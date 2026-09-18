Житель Подмосковья вырастил кабачок весом 76,3 кг и назвал его Кабан

Строитель Андрей Гусев из подмосковных Луховиц вырастил кабачок весом 76,3 килограмма — на 2,5 килограмма тяжелее прежнего российского рекордсмена. Результаты взвешивания огородник отправил в оргкомитет Книги рекордов РФ.

«Мы с семьёй назвали наш чудо-кабачок Кабаном!» — рассказал дачник в интервью kp.ru.

Плод срезали и взвесили 17 сентября. Всю процедуру записали на видео по правилам регистрации рекордов. Гигант вырос под открытым небом, без теплицы. Хозяин плода объяснил результат собственной технологией выращивания крупных овощей и происхождением семечка.

Его огородник купил через интернет за пять тысяч рублей: семя получили от кабачка весом 114,9 килограмма, который англичанин Марк Баггс вырастил в 2023 году. Для Гусева это не первый выдающийся урожай. Ранее он устанавливал российские рекорды по весу тыкв. В 2022-м одна из них достигла 771 килограмма.

Ранее вырастившая тыкву-гиганта россиянка назвала пять секретов огромного урожая. По её словам, растению требовались ежедневный полив, подкормки, обработка и постоянное внимание на протяжении всего периода выращивания.