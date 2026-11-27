Житель Сиэтла Уолтер Лим получил 200 долларов за победу в конкурсе двойников главы Nvidia Дженсена Хуанга, который прошёл в Ванкувере. Американец специально приехал в Канаду ради соревнования и сумел обойти десятки соперников, пишет CTV News.

Участники постарались максимально повторить узнаваемый образ руководителя технологической компании: надели чёрные кожаные куртки, очки и парики с седыми волосами. Именно такая внешность давно стала визитной карточкой Хуанга.

Конкурс состоял из нескольких испытаний. Сначала жюри и зрители оценивали внешнее сходство претендентов с главой Nvidia. Затем мужчинам предстояло представить и продать продукцию компании, а в финале — убедительно оправдаться перед условной женой за супружескую измену.

Победителя определили по реакции публики. Самые громкие аплодисменты достались Лиму, которому и вручили денежный приз в размере 200 долларов. После объявления результатов пользователи соцсетей пошутили, что победитель потратил весь выигрыш в том же баре.

Напомним, 11 ноября Хуанг покинул посты президента и гендиректора Nvidia на фоне слухов о его связях с китайской шпионкой, временное руководство корпорацией перешло к финансовому директору Колетт Кресс. Как проходила смена руководства компании и кто управлял ею во время отсутствия основателя — в нашем материале. Однако на днях Хуанг вернулся. Он заявил, что администрация Трампа помогла убедить Nvidia восстановить его.