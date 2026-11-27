Жители Днепропетровска вышли на протест из-за многодневных перебоев с электричеством. О последствиях отключений рассказало украинское издание «Общественное».

Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света. Видео © Telegram / ХДНIПРО

По словам жительницы одного из домов на Орловской улице, за четверо суток электричество подавали не более пяти часов. Из-за остановки котельной в квартирах также пропали отопление и вода. В аналогичной ситуации оказались жители порядка 10 домов в жилом массиве Тополь-1. Многочисленные обращения горожан в энергетические компании пока не позволили добиться стабильного электроснабжения.

«Конечно, в квартире сыро, холодно. Надеваем платки, укрываемся одеялами. Греем бутылки, грелки», — рассказала 86-летняя местная жительница.

По её словам, температура в квартире опустилась до 15 градусов. По данным «Укрэнерго», 27 ноября ограничения потребления электричества в Днепропетровской области продолжат действовать круглосуточно.

Накануне Владимир Зеленский признал тяжёлую ситуацию с электроснабжением в Днепропетровске и Павлограде. К восстановительным работам в регионе привлекли более 100 ремонтных бригад. Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о перебоях с мобильной связью и водоснабжением на фоне энергетического кризиса.