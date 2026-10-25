Жители Орла несут цветы к зданию завода, повреждённого при атаке ВСУ

Жители Орла несут цветы к предприятию, подвергшемуся ракетному удару ВСУ 23 октября. В результате атаки погибли четыре человека, поиски ещё одного продолжаются. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в прямом эфире во «ВКонтакте».

Глава региона поблагодарил горожан за сочувствие и поддержку семей погибших. По последним данным, за медицинской помощью после удара обратились 19 человек, семеро из них остаются в больнице. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного предприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Советском районе Орла. На территории завода вспыхнул пожар, который впоследствии удалось потушить. Повреждения также получили расположенные поблизости жилые дома и припаркованные автомобили. При разборе завалов спасатели обнаружили тела погибших.

В момент атаки на территории предприятия находились около 200 человек. По словам Клычкова, избежать большего числа жертв удалось благодаря своевременной эвакуации сотрудников после объявления ракетной опасности. Губернатор отдельно поблагодарил директора завода Вячеслава Меньшова за оперативные действия.