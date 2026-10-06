Жителю Тувы, по пьяни избившему детей в лагере «Орлёнок», дали 2,5 года работ

Жителя Тувы, который пьяным ворвался в детский лагерь «Орлёнок», избивал и запугивал воспитанников, приговорили к двум годам и шести месяцам принудительных работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Преступление произошло в июне в Тандинском районе. Суд также постановил удерживать 15% заработка осуждённого в доход государства.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, частично удовлетворён иск прокуратуры о компенсации морального вреда пострадавшим детям. Общая сумма выплат составила 275 тысяч рублей. В прокуратуре сочли назначенную меру ответственности слишком мягкой. Государственный обвинитель уже обжаловал приговор в апелляционном порядке.