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Регион
Опубликовано 21 октября, 15:56

Жорин: Неисполнение запрета на вейпы в регионах может заинтересовать прокуратуру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Систематическое неисполнение запрета на продажу электронных сигарет может стать поводом для прокурорского вмешательства. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин, комментируя сообщения о продолжающейся торговле вейпами в Северной Осетии после введения ограничений.

«Да, систематическое неисполнение законодательства может стать поводом для прокурорского вмешательства», — заявил юрист.

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По его словам, статьи 21 и 22 закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривают надзор за исполнением законов органами власти и должностными лицами. При наличии установленных законом оснований прокуратура вправе проводить проверки и принимать меры реагирования.

Если выяснится, что чиновники не выполняли возложенные на них обязанности, игнорировали информацию о нарушениях или незаконно уклонялись от необходимых мер, может возникнуть вопрос об их дисциплинарной ответственности. Административная или уголовная ответственность возможна при наличии соответствующего состава правонарушения.

«Однако сама по себе незаконная торговля на территории региона ещё не доказывает вину его руководства. Необходимо установить конкретное противоправное действие или бездействие», — подчеркнул Жорин.

Репутационные последствия, по оценке адвоката, могут оказаться не менее серьёзными. Объявленный запрет теряет убедительность, если торговля продолжается практически открыто.

«Если власти публично объявляют о жёстком запрете, а нелегальная торговля продолжает существовать практически открыто, это закономерно ставит под сомнение эффективность государственного контроля», — отметил собеседник Life.ru.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Северной Осетии электронные сигареты продолжают продавать, несмотря на запрет. Республика первой на юге России ввела такие ограничения, однако, как сообщается в материале, торговля не прекратилась. Это стало известно в результате расследования SHOT ПРОВЕРКИ о том, кто зарабатывает на вейпах для детей.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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