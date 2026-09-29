«Жужжалка» внезапно замолкает и шипит: Что на самом деле происходит с УВБ-76

Пропадание характерного сигнала радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», чаще всего связано с техническими работами, а посторонние шумы могут возникать из-за погодных и геомагнитных условий. Об этом рассказал РИА «Новости» исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир».

«Периодически фиксируем пропадание характерного жужжащего маркера в эфире УВБ-76. Подобные сбои в большинстве случаев связаны с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании», — пояснил собеседник.

По его словам, УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов, поэтому передающее оборудование нуждается в регулярном обслуживании. Радиолюбители действительно продолжают фиксировать станцию именно на этой частоте. Необычное шипение и другие посторонние звуки исследователь также не связывает с какими-либо загадочными передачами. Он объяснил их особенностями распространения коротких волн.

«Коротковолновый сигнал на частоте 4625 кГц подвержен влиянию погодных условий, геомагнитной обстановки и магнитных бурь. Именно эти факторы создают характерный фоновый шум для слушателей, а не какие-либо загадочные передачи», — отметил он.

Большую часть времени УВБ-76 передаёт монотонный звуковой маркер, который периодически прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр и кодовых слов. Точное назначение станции официально не раскрывается. Популярная версия о её связи с системой ответного ядерного удара «Периметр» достоверно не подтверждена. Life.ru ранее разбирался, что известно об УВБ-76 и откуда появились версии о её предназначении.

Станция продолжает регулярно привлекать внимание необычными кодовыми словами. Так, 26 сентября Life.ru писал о переданном в эфир слове «Книжник». До этого наблюдатели фиксировали «Мешковидный», «Тиканье», «Сучильный» и «Урокобей».