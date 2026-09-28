Зоран Тошич перешёл в Prime Squad: где сейчас играет экс-футболист ЦСКА и «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Зоран Тошич вернулся на поле в России уже в новой команде. 39-летний серб стал игроком Prime Squad и 27 сентября дебютировал за клуб в матче Кубка Медиалиги против FC ViBE. Prime Squad победил со счётом 2:1, а Тошич вышел в стартовом составе. Для бывшей звезды армейцев это продолжение медиафутбольной карьеры после выступлений за «СКА-Ростов». Life.ru рассказывает, где сейчас играет Зоран Тошич, чем он запомнился в ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» и что известно о его возвращении в российский футбол.

Почему Зоран Тошич снова в новостях

27 сентября 2026 года стало известно, что Зоран Тошич присоединился к Prime Squad, команде российской Медиалиги. Переход получился практически мгновенным: в тот же день серб оказался в стартовом составе на матч пятого тура Кубка Лиги против FC ViBE. Prime Squad выиграл 2:1 и сохранил шансы на продолжение борьбы в турнире.

После игры Тошич объяснил, что оказался в Москве в том числе из-за прощального матча Вагнера Лава, который прошёл на «ВЭБ Арене» накануне. Prime Squad воспользовался его приездом и пригласил сыграть. Серб коротко подвёл итог дебюта: «Рад, что моя команда выиграла».

Где сейчас играет Зоран Тошич

На конец сентября 2026 года Зоран Тошич выступает за Prime Squad в российском медиафутболе. Это не возвращение в профессиональный клуб: официальную профессиональную карьеру серб завершил в сентябре 2024 года. После этого он не ушёл из футбола окончательно. В 2025 году Тошич присоединился к «СКА-Ростов» и уже тогда говорил, что Медиалига помогает ему оставаться в форме и продолжать играть.

После дебюта за Prime Squad Тошич рассказал, что сейчас живёт в Сербии и много времени проводит с семьёй. При этом он не исключает новых футбольных проектов и даже допускал, что в Сербии со временем может появиться собственная медиалига.

Тошич вернулся в Москву на прощальный матч Вагнера Лава

Новый переход совпал с большим армейским футбольным уик-эндом. 26 сентября на «ВЭБ Арене» состоялся прощальный матч Вагнера Лава. Life.ru ранее писал, что в числе участников были Зоран Тошич, братья Березуцкие, Милош Красич и другие бывшие игроки ЦСКА. Уже на следующий день серб вышел за Prime Squad.

Зоран Тошич в ЦСКА: 241 матч, 47 голов и чемпионский мяч

Главная российская глава карьеры Тошича связана с ЦСКА. Серб перешёл в московский клуб летом 2010 года из «Манчестер Юнайтед» и выступал за армейцев семь сезонов, до 2017-го. По официальной статистике ЦСКА, во всех турнирах он провёл 241 матч и забил 47 голов.

Один из самых известных мячей Тошича пришёлся на концовку сезона-2013/14. Его гол в ворота «Локомотива» помог ЦСКА выиграть решающий матч и оформить чемпионство. За годы в Москве полузащитник трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок России.

Болельщики запомнили Тошича как левоногого атакующего полузащитника, способного сыграть на обоих флангах. В ЦСКА он также забивал в еврокубках, в том числе мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити».

Почему Тошич играл за «Манчестер Юнайтед» и как оказался в ЦСКА

До России Тошич успел пройти через один из самых известных клубов мира. В январе 2009 года он перешёл из белградского «Партизана» в «Манчестер Юнайтед». Закрепиться в основном составе команды Алекса Фергюсона сербу не удалось: UEFA отмечает пять выходов на замену за английский клуб без матчей в стартовом составе.

Вторую половину сезона-2009/10 Тошич провёл в аренде в немецком «Кёльне», где забил пять мячей в 13 матчах Бундеслиги. Летом 2010 года ЦСКА подписал с ним пятилетний контракт. Именно в Москве Тошич провёл самый длинный и результативный отрезок клубной карьеры.

Карьера Зорана Тошича в сборной Сербии

Тошич был одним из заметных футболистов сборной Сербии своего поколения. По данным Футбольного союза Сербии, он провёл за национальную команду 76 матчей и забил 11 голов. Он участвовал в чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а ранее стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2007 года.

В сентябре 2026 года Футбольный союз Сербии включал Тошича в число игроков, представленных на «стене рекордсменов» национальной команды. Сам бывший полузащитник говорил, что в детстве мечтал сыграть за сборную, но не ожидал, что проведёт за неё 76 матчей.

Клубы Зорана Тошича: от «Партизана» и МЮ до Медиалиги

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Зоран Тошич: главное в вопросах и ответах

Сколько лет Зорану Тошичу? Тошич родился 28 апреля 1987 года. В сентябре 2026 года ему 39 лет.

Где сейчас играет Зоран Тошич? В сентябре 2026 года Тошич стал игроком Prime Squad и выступает в российской Медиалиге.

Завершал ли Тошич карьеру? Да. Профессиональную карьеру он завершил в сентябре 2024 года, но затем продолжил играть в медиафутболе.

Сколько Тошич играл за ЦСКА? С 2010 по 2017 год. За семь сезонов он провёл 241 матч во всех турнирах и забил 47 голов.

Играл ли Тошич за «Манчестер Юнайтед»? Да. Он перешёл в МЮ из «Партизана» в январе 2009 года и пять раз выходил на замену за первую команду.

Сколько матчей Тошич провёл за сборную Сербии? 76 матчей и 11 голов. Он участвовал в чемпионате мира 2010 года.