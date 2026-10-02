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Опубликовано 2 октября, 03:15

«Зову, Артём, жду»: Собчак предложила Дзюбе откровенный разговор после завершения карьеры

Собчак предложила Дзюбе интервью после объявления о завершении карьеры

Ксения Собчак и Артём Дзюба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak / artem.dzyuba

Ксения Собчак и Артём Дзюба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak / artem.dzyuba

Ксения Собчак предложила Артёму Дзюбе дать интервью после объявления о завершении карьеры. Журналистка в соцсетях заявила, что готова провести со спортсменом открытый и откровенный разговор.

Собчак напомнила, что поддерживала Дзюбу в период, когда футболист подвергался критике. По её словам, и теперь она готова обеспечить уважительный формат беседы.

«Дзюбу я поддерживала, между прочим, когда все травили. В этот раз тоже могу пообещать открытый, откровенный и уважительный разговор», — написала журналистка.

Собчак также назвала Дзюбу главным шоуменом российского футбола и отметила, что именно поэтому хотела бы поговорить с ним в рамках интервью.

Журналистка уточнила, что уже лично связалась с футболистом и предложила ему встретиться для разговора.

«Зову, Артём, жду», — добавила она.

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Напомним, 1 октября Артём Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 38 лет. Сколько голов он забил, где играл, какие рекорды установил и что выиграл — читайте в материале Life.ru.

Больше новостей о матчах, сборных и крупнейших соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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