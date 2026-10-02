«Зову, Артём, жду»: Собчак предложила Дзюбе откровенный разговор после завершения карьеры

Ксения Собчак предложила Артёму Дзюбе дать интервью после объявления о завершении карьеры. Журналистка в соцсетях заявила, что готова провести со спортсменом открытый и откровенный разговор.

Собчак напомнила, что поддерживала Дзюбу в период, когда футболист подвергался критике. По её словам, и теперь она готова обеспечить уважительный формат беседы.

«Дзюбу я поддерживала, между прочим, когда все травили. В этот раз тоже могу пообещать открытый, откровенный и уважительный разговор», — написала журналистка.

Собчак также назвала Дзюбу главным шоуменом российского футбола и отметила, что именно поэтому хотела бы поговорить с ним в рамках интервью.

Журналистка уточнила, что уже лично связалась с футболистом и предложила ему встретиться для разговора.

«Зову, Артём, жду», — добавила она.

Напомним, 1 октября Артём Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 38 лет. Сколько голов он забил, где играл, какие рекорды установил и что выиграл — читайте в материале Life.ru.