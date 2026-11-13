Израильская актриса Галь Гадот, известная по главной роли в фильме «Чудо-женщина», призналась, что её пугает распространение антисемитизма в мире. С эмоциональной речью она выступила на церемонии вручения гуманитарной премии Центра Симона Визенталя в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Fox News.

«Меня пугает, как быстро распространяется ненависть к евреям и насколько открыто её выражают и принимают», — заявила актриса.

Гадот призналась, что особенно остро воспринимает происходящее после событий 7 октября 2023 года и последовавшей войны. По её словам, опасность заключается не только в самой ненависти, но и в том, что общество постепенно может привыкнуть к подобным проявлениям.

«Если люди привыкают слышать и видеть ненависть и отворачиваться, то где это закончится?» — задалась вопросом знаменитость.

Выступление состоялось 11 ноября во время церемонии награждения Инoна Крейза, одного из руководителей медиакомпании Skydance. Ему вручили гуманитарную премию Центра Симона Визенталя за 2026 год.

Гадот высоко оценила позицию Крейза, который публично выступает против антисемитизма. Актриса назвала его руководство «маяком света» и подчеркнула, что подобные примеры помогают людям сохранять мужество в непростые времена.

Сам Крейз, принимая награду, заявил, что руководители крупных компаний несут не только деловую, но и моральную ответственность. Он также поблагодарил коллег за поддержку Израиля и еврейского народа.

Для Гадот тема отношения к Израилю не впервые становится предметом публичных выступлений. Ранее Life.ru сообщал, что в Ливане запретили прокат фильма «Чудо-женщина» из-за израильского происхождения актрисы. Тогда решение властей затронуло картину, в которой Гадот исполнила главную роль.