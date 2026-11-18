Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Интерстеллар», родила третьего ребёнка. Звезду заметили на прогулке с новорождённым в Нью-Йорке, сообщает портал TMZ, опубликовавший фотографии артистки с малышом.

На снимках папарацци актриса запечатлена с младенцем, которого несёт в специальной переноске на груди. О рождении ребёнка также сообщили другие американские СМИ. Журнал People также подтвердил пополнение в семье знаменитости.

Для Хэтэуэй и её супруга, актёра и продюсера Адама Шульмана, малыш стал третьим общим ребёнком. Пара уже воспитывает двух сыновей: 10-летнего Джонатана и шестилетнего Джека.

Имя и пол новорождённого пока не разглашаются. Супруги, состоящие в браке с 2012 года, предпочитают не делиться подробностями семейной жизни и редко показывают детей публике.

Хэтэуэй получила мировую известность благодаря «Дневникам принцессы», а позднее снялась в картинах «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар» и «Стажёр». В 2013 году актриса завоевала премию «Оскар» за роль Фантины в музыкальной драме «Отверженные».

Ранее Life.ru сообщал, что Энн Хэтэуэй предпочла бы чемпионство любимого баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» получению второго «Оскара». Неожиданный выбор актриса сделала в эфире шоу Джимми Фэллона, где ей предложили сравнить две желанные награды.