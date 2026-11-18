Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй стала мамой в третий раз
Энн Хэтэуэй. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Anthony Behar
Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Интерстеллар», родила третьего ребёнка. Звезду заметили на прогулке с новорождённым в Нью-Йорке, сообщает портал TMZ, опубликовавший фотографии артистки с малышом.
На снимках папарацци актриса запечатлена с младенцем, которого несёт в специальной переноске на груди. О рождении ребёнка также сообщили другие американские СМИ. Журнал People также подтвердил пополнение в семье знаменитости.
Для Хэтэуэй и её супруга, актёра и продюсера Адама Шульмана, малыш стал третьим общим ребёнком. Пара уже воспитывает двух сыновей: 10-летнего Джонатана и шестилетнего Джека.
Имя и пол новорождённого пока не разглашаются. Супруги, состоящие в браке с 2012 года, предпочитают не делиться подробностями семейной жизни и редко показывают детей публике.
Хэтэуэй получила мировую известность благодаря «Дневникам принцессы», а позднее снялась в картинах «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар» и «Стажёр». В 2013 году актриса завоевала премию «Оскар» за роль Фантины в музыкальной драме «Отверженные».
Ранее Life.ru сообщал, что Энн Хэтэуэй предпочла бы чемпионство любимого баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» получению второго «Оскара». Неожиданный выбор актриса сделала в эфире шоу Джимми Фэллона, где ей предложили сравнить две желанные награды.
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