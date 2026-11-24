Участница американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancé) Шейла Мангубат скончалась на Филиппинах в возрасте 35 лет, не дожив всего несколько дней до своего 36-летия. О смерти телезвезды сообщил её бывший жених и партнёр по проекту Дэвид Денджерфилд, передаёт People.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября. Денджерфилд рассказал, что узнал о случившемся от родственников Шейлы. В социальных сетях он опубликовал чёрно-белую фотографию бывшей возлюбленной и признался, что тяжело переживает утрату.

«Я совершенно опустошён и до сих пор пытаюсь осознать эту потерю», — написал мужчина.

Он также попросил поклонников молиться за сына Шейлы, её родных и за него самого. О смерти женщины сообщили и её близкие. Сестра Мангубат Грейс опубликовала трогательное прощальное послание.

Причина смерти участницы реалити-шоу официально не раскрывается.

Шейла Мангубат получила известность благодаря шестому сезону программы «Виза невесты. Виза жениха: До 90 дней», вышедшему в 2023 году. Зрители следили за её отношениями с американцем Дэвидом Денджерфилдом, с которым она познакомилась в 2021 году в интернет-сообществе для людей с нарушениями слуха.

Долгое время пара общалась на расстоянии: Дэвид жил в американском штате Небраска, а Шейла — на Филиппинах. Позднее мужчина приехал к возлюбленной, и во время съёмок реалити-шоу они обручились.

Однако отношения осложнили финансовые трудности и проблемы с получением визы невесты. В октябре 2025 года пара объявила о расставании. Позднее, по данным зарубежных СМИ, Шейла и Дэвид вновь сблизились летом 2026 года.

У Мангубат остался сын Джонрейл от предыдущих отношений.

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