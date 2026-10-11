Звонок за ваш счёт: Почему нельзя отдавать телефон незнакомцу на улице

Просьба незнакомца дать телефон для звонка может обернуться списанием денег или кражей устройства, предупредила профильный эксперт Алла Храпунова. По её словам, одна из распространённых уловок — звонок на платный номер. За один разговор с владельца телефона могут списать 500–600 рублей.

Другой риск — незаметный ввод коротких сервисных команд, позволяющих управлять услугами связи, например, подключить переадресацию звонков. Если на устройстве остались открыты банковское приложение, кабинет оператора или маркетплейс, злоумышленник может попробовать воспользоваться и ими.

Чтобы помочь человеку и снизить риски, лучше самостоятельно набрать продиктованный номер и включить громкую связь, оставив телефон у себя. Если просьба вызывает сомнения, лучше отказаться или предложить зарядить устройство незнакомца, заключила собеседница Zvezdanews.

Ранее юрист назвала семь правил защиты от телефонных мошенников. При подозрительном звонке она рекомендовала прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру с её официального сайта.