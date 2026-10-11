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Опубликовано 11 октября, 17:32

Звонок за ваш счёт: Почему нельзя отдавать телефон незнакомцу на улице

Эксперт Храпунова: Дав телефон незнакомцу, можно лишиться денег и гаджета

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Просьба незнакомца дать телефон для звонка может обернуться списанием денег или кражей устройства, предупредила профильный эксперт Алла Храпунова. По её словам, одна из распространённых уловок — звонок на платный номер. За один разговор с владельца телефона могут списать 500–600 рублей.

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Другой риск — незаметный ввод коротких сервисных команд, позволяющих управлять услугами связи, например, подключить переадресацию звонков. Если на устройстве остались открыты банковское приложение, кабинет оператора или маркетплейс, злоумышленник может попробовать воспользоваться и ими.

Чтобы помочь человеку и снизить риски, лучше самостоятельно набрать продиктованный номер и включить громкую связь, оставив телефон у себя. Если просьба вызывает сомнения, лучше отказаться или предложить зарядить устройство незнакомца, заключила собеседница Zvezdanews.

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Ранее юрист назвала семь правил защиты от телефонных мошенников. При подозрительном звонке она рекомендовала прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру с её официального сайта.

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Борис Эльфанд
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