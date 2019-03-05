"Русское золото". Седан Aurus Senat показали в Женеве

В отличие от выставки IDEX2019, на которой автомобиль показали белым, в Европе Aurus представили в нетипичном для автомобилей "Кортеж" цвете.

Российская делегация впервые показала автомобиль Aurus Senat в Европе. Седан, созданный в рамках проекта "Кортеж", был представлен публике в рамках Женевского автосалона. В отличие от традиционной палитры тёмных цветов, автомобиль для выставки был окрашен в цвет "русское золото" с глубоким оттенком.

"Русское золото" (более известное как Aurus) презентовали в Женеве. Дорого. Богато. Швейцарским банкирам должно понравиться pic.twitter.com/dpCFEZXhEh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 марта 2019 г.

Мировая премьера автомобиля состоялась в рамках Московского автосалона. Как ранее сообщал Лайф, в линейке автомобилей Aurus предусмотрен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Серийное производство "президентских" седанов Aurus начнётся в 2020 году. Стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять 10–12 млн рублей. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях — бронированной и обычной. Aurus Senat L700 в кузове лимузин будет предлагаться только в бронированной версии. Подробнее прочитать об особенностях президентского автомобиля можно в нашем материале "Круче, чем Maybach и Rolls. Разбираем президентский лимузин Aurus".