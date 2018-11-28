Минобороны показало кадры с боевой стрельбой С-400

Стрельбы и имитация отражения воздушного нападения проходили на полигоне Капустин Яр.

Минобороны России опубликовало новое видео с учений войск ПВО, в ходе стрельб расчёты ЗРК С-400 успешно поразили восемь низколетящих целей — ракеты-мишени "Кабан", "Бекас" и "Армавир". Ранее Лайф сообщал, что Россия и Турция успешно провели сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, отказавшись от расчётов в американских долларах, а войска ПВО Южного военного округа до конца года получат еще один дивизион комплексов С-400.

Комплекс ПВО/ПРО С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ракеты комплекса способны перехватывать как маневрирующие высокоскоростные цели, так и боевые блоки баллистических ракет на конечном участке полёта. Подробнее о размещении комплексов С-400 в Крыму и в Калининграде, а также о боевых возможностях российского ракетного оружия читайте в нашем материале "Морская крепость. Зачем Россия продолжает усиливать Крым современным оружием".