Повелитель морей. Почему НАТО обеспокоено состоянием российского флота

Повелитель морей. Почему НАТО обеспокоено состоянием российского флота

Фото © Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

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По мнению западных специалистов, основная сила ВМФ РФ прежде всего заключается в использовании ракет "Калибр".

В НАТО оценили состояние российского флота. Как отмечают западные аналитики, ВМФ РФ обладает беспрецедентными возможностями и является сильнейшим после Военно-морских сил США. Действительно, на флоте, как и во всей Российской армии, реализуется масштабная программа перевооружения. А опыт применения флота в сирийской военной кампании бесценен. Однако до сих пор наблюдается и целый ряд проблем. Лайф разобрался, действительно ли западные эксперты опасаются возможностей российского флота или просто пускают нам пыль в глаза и каково реальное состояние ВМФ России.

Оборонительная тактика

<p>Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов</p>

Аналитический доклад Оборонного колледжа НАТО о состоянии Военно-морского флота России подготовил британский специалист Ричард Коннолли. За основу своего исследования он взял указ президента России Владимира Путина "Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", подписанный летом 2017-го. В документе описывается стратегия развития отечественного ВМФ на ближайшие десятилетия.

В частности, прогнозируется рост напряжённости, в том числе и в Мировом океане, из-за борьбы государств за обладание ценными ресурсами. Наиболее перспективным с этой точки зрения называется район Арктики. Кроме того, развитие российского флота видится как ещё один способ военного сдерживания и как ответ на новую военную концепцию США о "глобальном ударе".

Исходя из этого, Коннолли считает, что, хотя российская стратегия заявляется как наступательная, де-факто наша страна сосредотачивает силы на обороне. Москва, по его мнению, демонстрирует трезвый анализ средств и целей, реалистичный подход к делу, что позволит российскому флоту развиваться, даже несмотря на существующие проблемы — например, в судостроительной отрасли.

Также подчёркивается, что ВМФ РФ делает ставку на развитие своей ракетной мощи, а не на строительство крупных военных кораблей. А это несёт новые угрозы военно-политическому блоку, потому что использование таких ракет, как "Калибр", стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Даже малые ракетные корабли (МРК), находящиеся за несколько тысяч километров, теперь могут нанести Западу высокоточный и болезненный удар.

Кроме того, ещё одной опорой России в мировых водах эксперт называет ФСБ РФ. В доказательство этого он приводит эпизод с перехватом украинских военных катеров в Керченском проливе.

Всё это ставит российский флот на второе место в рейтинге сильнейших после ВМС США, подытоживает аналитик НАТО.

— Количественно, конечно, наш флот меньше американских ВМС. Но в плане потенциального асимметричного ответа он действительно обрёл очень серьёзные возможности. И Запад не мог этого не заметить. Во-первых, речь идёт о ракетах "Калибр", высокое качество которых оценили как наши союзники, так и наши недруги. Во-вторых, речь о гиперзвуковой противокорабельной ракете "Циркон", которой американцам нечего противопоставить. И планы применения авианосных группировок им придётся поменять, — рассказал Лайфу директор Центра стратегической конъюнктуры военный эксперт Иван Коновалов.

Впрочем, и сама военная операция Российской армии в Сирии стала примером возможностей российского флота. Да и в принципе стала возможна благодаря флоту, ведь именно ВМФ РФ сыграл ключевую роль в переброске наших военных и вооружений в регион, что, помимо всего прочего, исключило возможность прямого военного вмешательства США или НАТО со стороны Средиземного моря.

Однако в материале натовского аналитика практически не затрагивается тема проблем или слабых мест российского флота. Хотя, казалось бы, именно это должно волновать в первую очередь военных Североатлантического альянса. Впрочем, и мы должны реально оценивать текущее положение дел, чтобы успешно решать задачи и добиваться целей, поставленных президентским указом.

Тяжёлое наследие

<p>Фото: © РИА Новости / Павел Львов</p>

Советское наследие — точнее, возможности, доставшиеся нам от Военно-морского флота СССР — является, с одной стороны, нашим главным козырем, с другой — одной из главных проблем. Тот военный флот, который мы имеем сегодня, по большей части создавался ещё в Советском Союзе. Он стал тем резервом, который перекрывает необходимость современного российского флота в так и не созданных в 90-е годы прошлого века кораблях.

Ярчайшим примером тому является единственный российский авианосец "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Принятый на вооружение в 1991 году, фактически первое боевое крещение он получил в 2016-м в ходе сирийской кампании. Пример "Адмирала Кузнецова" показывает и обратную сторону сложившейся ситуации: техника требует ремонта и глубокой модернизации.

— Флот серьёзно пострадал в своё время. От многих кораблей отказались, потому что они по старости списывались, а от многих отказались во времена нашей дружбы с Западом. Сколько подводных лодок распилили?! Потери были серьёзные. Чтобы восполнить их, требуется время. По многим позициям восполнение идёт, — рассказал военный эксперт Иван Коновалов, добавив, что помимо модернизации необходим и анализ стратегии России в Мировом океане. — До сих пор не закончился спор, нужны ли нам авианосцы или нет? Пока нет ясности. Потому что где сосредоточены наши интересы? У наших берегов. У нас оборонительная доктрина. Мы не американцы, у которых весь смысл существования — это сидение на морских коммуникациях. Они будут за это биться до последнего.

На модернизацию советского наследия требуются немалые средства, в то время как ВМФ России нуждается и в новых современных кораблях. Они строятся, однако в этом строительстве наблюдается ещё советский подход, который нельзя назвать экономным.

В отличие от ВМС США, где все эсминцы, крейсеры или авианосцы создаются по единому классу, в России постоянно создаются новые типы кораблей. Это хорошо с точки зрения промышленности, ведь в производственный процесс вовлечено больше предприятий, однако это дороже. А главное — отрицательно сказывается на боеспособности. Ведь разные типы кораблей требуют разного подхода к ремонту, а если говорить о современных корветах проекта 20386, где реализована модульная система вооружений, то там на каждый модуль требуется готовить отдельный персонал и хранить эти модули на берегу. Да ещё и в рабочем состоянии — на случай срочной замены.

Конечно, это далеко не все проблемы отечественного флота, но для того, чтобы их решать, важно осознавать, что они есть. Тем более что в Мировом океане не только действует флот США или НАТО, но и активно набирает силу Китай.

Китайское военное чудо

<p>Фото: © Public Domain</p>

Согласно данным издания The Print, только за последние восемь лет китайский флот пополнился как минимум 83 новыми боевыми кораблями различных классов. При такой производительности труда ВМС КНР к 2025 году станут самыми многочисленными на планете, обогнав неизменного лидера — ВМС США.

— Китай делает серьёзные шаги. У КНР есть твёрдое намерение развернуть пять авианосных группировок, и они это очень быстро сделают. Видно, что это очень скоро произойдёт. Но пока это проблема американцев. Китай развивает свои силы для сдерживания американцев, которые пытаются его загнать, прижать китайский флот к берегу. Но этого уже не случится. Скоро у китайцев уже будет перевес в силах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы это понимают, — заявил эксперт Иван Коновалов.

В настоящий момент Китай располагает лишь одним авианосцем "Ляонин". Это модернизированный бывший советский авианосец "Рига", доставшийся после распада СССР Украине и проданный КНР за 25 миллионов долларов. Второй китайский авианосец — Type 001A — должен, по предварительным данным, встать в строй в 2020 году. Третий авианосец только начал строиться, предполагается, что он будет иметь атомную установку.

Таким образом, Китай уверенно стремится даже не на вторую, а на первую строчку в рейтинге боевой мощи флотов. Но России опасаться нечего, считает эксперт. Российский флот обеспечил свою боеспособность и безопасность Отечества мощным и высокоточным оружием. Впрочем, в то же время отмечается, что так или иначе китайские интересы в Тихом океане и даже Арктике пересекаются с российскими. И это нельзя не учитывать на будущее.

Автор:
Алексей Гладких
АГ
Алексей Гладких
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