Повелитель морей. Почему НАТО обеспокоено состоянием российского флота

По мнению западных специалистов, основная сила ВМФ РФ прежде всего заключается в использовании ракет "Калибр".

В НАТО оценили состояние российского флота. Как отмечают западные аналитики, ВМФ РФ обладает беспрецедентными возможностями и является сильнейшим после Военно-морских сил США. Действительно, на флоте, как и во всей Российской армии, реализуется масштабная программа перевооружения. А опыт применения флота в сирийской военной кампании бесценен. Однако до сих пор наблюдается и целый ряд проблем. Лайф разобрался, действительно ли западные эксперты опасаются возможностей российского флота или просто пускают нам пыль в глаза и каково реальное состояние ВМФ России.

Оборонительная тактика

Аналитический доклад Оборонного колледжа НАТО о состоянии Военно-морского флота России подготовил британский специалист Ричард Коннолли. За основу своего исследования он взял указ президента России Владимира Путина "Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", подписанный летом 2017-го. В документе описывается стратегия развития отечественного ВМФ на ближайшие десятилетия.

В частности, прогнозируется рост напряжённости, в том числе и в Мировом океане, из-за борьбы государств за обладание ценными ресурсами. Наиболее перспективным с этой точки зрения называется район Арктики. Кроме того, развитие российского флота видится как ещё один способ военного сдерживания и как ответ на новую военную концепцию США о "глобальном ударе".

Исходя из этого, Коннолли считает, что, хотя российская стратегия заявляется как наступательная, де-факто наша страна сосредотачивает силы на обороне. Москва, по его мнению, демонстрирует трезвый анализ средств и целей, реалистичный подход к делу, что позволит российскому флоту развиваться, даже несмотря на существующие проблемы — например, в судостроительной отрасли.

Также подчёркивается, что ВМФ РФ делает ставку на развитие своей ракетной мощи, а не на строительство крупных военных кораблей. А это несёт новые угрозы военно-политическому блоку, потому что использование таких ракет, как "Калибр", стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Даже малые ракетные корабли (МРК), находящиеся за несколько тысяч километров, теперь могут нанести Западу высокоточный и болезненный удар.

Кроме того, ещё одной опорой России в мировых водах эксперт называет ФСБ РФ. В доказательство этого он приводит эпизод с перехватом украинских военных катеров в Керченском проливе.

Всё это ставит российский флот на второе место в рейтинге сильнейших после ВМС США, подытоживает аналитик НАТО.

— Количественно, конечно, наш флот меньше американских ВМС. Но в плане потенциального асимметричного ответа он действительно обрёл очень серьёзные возможности. И Запад не мог этого не заметить. Во-первых, речь идёт о ракетах "Калибр", высокое качество которых оценили как наши союзники, так и наши недруги. Во-вторых, речь о гиперзвуковой противокорабельной ракете "Циркон", которой американцам нечего противопоставить. И планы применения авианосных группировок им придётся поменять, — рассказал Лайфу директор Центра стратегической конъюнктуры военный эксперт Иван Коновалов.

Впрочем, и сама военная операция Российской армии в Сирии стала примером возможностей российского флота. Да и в принципе стала возможна благодаря флоту, ведь именно ВМФ РФ сыграл ключевую роль в переброске наших военных и вооружений в регион, что, помимо всего прочего, исключило возможность прямого военного вмешательства США или НАТО со стороны Средиземного моря.

Однако в материале натовского аналитика практически не затрагивается тема проблем или слабых мест российского флота. Хотя, казалось бы, именно это должно волновать в первую очередь военных Североатлантического альянса. Впрочем, и мы должны реально оценивать текущее положение дел, чтобы успешно решать задачи и добиваться целей, поставленных президентским указом.

Тяжёлое наследие

Советское наследие — точнее, возможности, доставшиеся нам от Военно-морского флота СССР — является, с одной стороны, нашим главным козырем, с другой — одной из главных проблем. Тот военный флот, который мы имеем сегодня, по большей части создавался ещё в Советском Союзе. Он стал тем резервом, который перекрывает необходимость современного российского флота в так и не созданных в 90-е годы прошлого века кораблях.

Ярчайшим примером тому является единственный российский авианосец "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Принятый на вооружение в 1991 году, фактически первое боевое крещение он получил в 2016-м в ходе сирийской кампании. Пример "Адмирала Кузнецова" показывает и обратную сторону сложившейся ситуации: техника требует ремонта и глубокой модернизации.

— Флот серьёзно пострадал в своё время. От многих кораблей отказались, потому что они по старости списывались, а от многих отказались во времена нашей дружбы с Западом. Сколько подводных лодок распилили?! Потери были серьёзные. Чтобы восполнить их, требуется время. По многим позициям восполнение идёт, — рассказал военный эксперт Иван Коновалов, добавив, что помимо модернизации необходим и анализ стратегии России в Мировом океане. — До сих пор не закончился спор, нужны ли нам авианосцы или нет? Пока нет ясности. Потому что где сосредоточены наши интересы? У наших берегов. У нас оборонительная доктрина. Мы не американцы, у которых весь смысл существования — это сидение на морских коммуникациях. Они будут за это биться до последнего.

На модернизацию советского наследия требуются немалые средства, в то время как ВМФ России нуждается и в новых современных кораблях. Они строятся, однако в этом строительстве наблюдается ещё советский подход, который нельзя назвать экономным.

В отличие от ВМС США, где все эсминцы, крейсеры или авианосцы создаются по единому классу, в России постоянно создаются новые типы кораблей. Это хорошо с точки зрения промышленности, ведь в производственный процесс вовлечено больше предприятий, однако это дороже. А главное — отрицательно сказывается на боеспособности. Ведь разные типы кораблей требуют разного подхода к ремонту, а если говорить о современных корветах проекта 20386, где реализована модульная система вооружений, то там на каждый модуль требуется готовить отдельный персонал и хранить эти модули на берегу. Да ещё и в рабочем состоянии — на случай срочной замены.

Конечно, это далеко не все проблемы отечественного флота, но для того, чтобы их решать, важно осознавать, что они есть. Тем более что в Мировом океане не только действует флот США или НАТО, но и активно набирает силу Китай.

Китайское военное чудо

Согласно данным издания The Print, только за последние восемь лет китайский флот пополнился как минимум 83 новыми боевыми кораблями различных классов. При такой производительности труда ВМС КНР к 2025 году станут самыми многочисленными на планете, обогнав неизменного лидера — ВМС США.

— Китай делает серьёзные шаги. У КНР есть твёрдое намерение развернуть пять авианосных группировок, и они это очень быстро сделают. Видно, что это очень скоро произойдёт. Но пока это проблема американцев. Китай развивает свои силы для сдерживания американцев, которые пытаются его загнать, прижать китайский флот к берегу. Но этого уже не случится. Скоро у китайцев уже будет перевес в силах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы это понимают, — заявил эксперт Иван Коновалов.

В настоящий момент Китай располагает лишь одним авианосцем "Ляонин". Это модернизированный бывший советский авианосец "Рига", доставшийся после распада СССР Украине и проданный КНР за 25 миллионов долларов. Второй китайский авианосец — Type 001A — должен, по предварительным данным, встать в строй в 2020 году. Третий авианосец только начал строиться, предполагается, что он будет иметь атомную установку.

Таким образом, Китай уверенно стремится даже не на вторую, а на первую строчку в рейтинге боевой мощи флотов. Но России опасаться нечего, считает эксперт. Российский флот обеспечил свою боеспособность и безопасность Отечества мощным и высокоточным оружием. Впрочем, в то же время отмечается, что так или иначе китайские интересы в Тихом океане и даже Арктике пересекаются с российскими. И это нельзя не учитывать на будущее.