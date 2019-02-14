США отказались от одностороннего вывода войск из Афганистана

По словам представителя Пентагона, решение о выводе войск может быть принято только в координации с НАТО.

США не будут в одностороннем порядке выводить свой военный контингент из Афганистана, для этого должно быть выработано совместное решение Вашингтона и его союзников по НАТО. Об этом по итогам переговоров министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан.

— Одностороннего сокращения сил не будет, это главное послание этой встречи, это будет скоординировано в рамках совместной работы, — отметил временный глава военного ведомства США.

Как сообщал Лайф, информацию о возможном выводе американских войск из Афганистана сообщил президент США Дональд Трамп в конце прошлого года. Тогда же он .сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро. Сейчас в САР остаётся две тысячи военнослужащих США, по словам главы Белого дома, они будут перемещены на базу в Ираке.