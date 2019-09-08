Эксперт: "Голос" занимается цензурой и скрывает сообщения о нарушениях ЛДПР

Замруководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев систематизировал претензии, которые возникли у наблюдателей и общественников к движению "Голос" в ходе единого дня голосования. В частности, он обратил внимание на фейки, первые из которых были связаны с Сахалином.

Как пояснил Григорьев в своём сообщении на сайте Общественной палаты, "Голос" утверждал, что на ряде избирательных участков в регионе не было видеотрансляции, хотя в действительности она была. Второй фейк был связан с якобы неправомерным задержанием кандидата от партии "Яблоко" Максима Круглова.

— Сообщение "Голоса" о том, что его задержание не было связано с тем, что он раздавал агитационную продукцию, оказалось ложным, — отметил член ОП.

Третья ситуация, по словам Григорьева, была связана с координатором от самого "Голоса", который тоже был задержан полицией. Организация утверждала, что это связано якобы с его работой в качестве наблюдателя, что также абсолютно не соответствовало истине.

— Выяснили, что координатор "Голоса" пытался прорваться в управу района Дорогомилово (там находился участковый избирательный участок) и отказался предъявить документы охраннику, нецензурно выражался. Есть свидетели того, как он ударил этого охранника, есть видеозапись, — перечисляет общественник.

Но и это ещё не всё. Григорьев обращает внимание на ситуацию в Хабаровском крае, которая, по идее, должна стать основным полем боя для "независимого" мониторинга "Голоса". Но этого почему-то не происходит. "Голос" игнорирует поток сообщений об использовании административного ресурса в этом регионе. Он не замечает приказ министра образования Хабаровского края, где прямо даётся указание оказать воздействие на подведомственные организации, чтобы обеспечить явку на выборах.

— Если граждане посылают сообщение на карту "Голоса" о том, что ЛДПР в Хабаровском крае нарушает правила, используя административный ресурс, то карта нарушений либо стирает эти сообщения, либо прямо по электронной почте пишет, что она не будет принимать такие сообщения, — резюмирует Григорьев. — И вот такая ситуация, когда фактически "Голос" сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Хабаровском крае были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, местные избиратели нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".