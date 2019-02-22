Камеру Samsung Galaxy S10+ признали лучшей в мире

Корейский флагман обошёл Xiaomi Mi 9 в рейтинге, но уступил по качеству съёмки видео.

Эксперты DxO Mark назвали камеру Samsung Galaxy S10+ лучшей в мире. В тесте на качество съёмки она набрала 109 баллов и разделила лидерство с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.

За качество фотосъёмки смартфон получил 114 баллов, за качество видео — 97 баллов. По второму показателю он уступил недавно вышедшему Xiaomi Mi 9: видеовозможности китайского смартфона были оценены в 99 баллов — лучший показатель в рейтинге DxO Mark.

Galaxy S10 и S10+ представили 20 февраля. Одна из главных особенностей их камеры — интеграция Instagram в её приложение. Пользователь может загрузить файл в соцсеть прямо оттуда.

Ранее Лайф сравнил Samsung Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9 по ключевым особенностям и выяснил, в каком случае нужно покупать первый, а в каком — второй.