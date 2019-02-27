Селфи-камера Samsung Galaxy S10+ названа лучшей в мире

Этот смартфон, в отличие от базового Galaxy S10, оснащён двумя передними модулями.

Селфи-камера Samsung Galaxy S10+ признана лучшей в мире экспертами DxO Mark.

В их тесте в общей сложности она набрала 96 баллов, обогнав Google Pixel 3 и Galaxy Note 9 (по 92 балла). За качество фото фронтальная камера нового Samsung получила 101 балл, за качество видео — 88 баллов.

Ранее специалисты DxO Mark назвали камеру Samsung Galaxy S10+ лучшей в мире. В тесте на качество съёмки она набрала 109 баллов и разделила лидерство с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.

Galaxy S10 были представлены 20 февраля. S10+ — один из двух смартфонов серии с двойной передней камерой. Второй — Galaxy S10 5G, который выпустят отдельно.