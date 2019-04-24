Huawei опровергла обвинения в отправке данных пользователей в Китай

В ходе проверки компания не обнаружила подобных действий. Кроме того, сам первоисточник признал ошибку и извинился перед компанией и её клиентами.

Huawei опровергла информацию о передаче данных смартфоном P30 Pro на серверы китайского правительства. В ходе проверки данная информация была признана недействительной.

Первоисточник признал ошибку. Информация о передаче данных в фоновом режиме была опубликована на сайте github.com. Позже ресурс опубликовал ещё один пост, в котором сообщил о недействительности информации, а также извинился перед компанией и её клиентами.

P30 Pro пользуется большой популярностью в России. Почти половина продаж серии P30 в первую неделю приходится на него. Ретейлер отмечает трёхкратный рост продаж относительно серии P20.

Последний год Huawei находится под давлением из-за обвинений США в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Недавно в очередной раз в этом компанию обвинило ЦРУ. Весной этого года топ-менеджер ответил США на обвинения, назвав правительство страны лицемерами и шпионами. По его словам, Штаты осознают отставание от Китая в развитии технологий и таким образом умышленно мешают Huawei.