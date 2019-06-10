5 самых ожидаемых смартфонов лета. От Samsung до Xiaomi

Лето — период затишья в индустрии смартфонов. Презентации и релизы приходятся преимущественно на весну и осень, в остальное время остаётся говорить разве что о слухах насчёт следующих премьер. Этим летом скучать не придётся. Бренды готовят несколько громких релизов. Разбираем какие.

Sony Xperia 1

Флагман представили весной, но с его выпуском компания задерживается. Смартфон начал продаваться в Великобритании 30 мая, в России и других странах, скорее всего, он появится в июне. Аппарат интересен экраном с кинематографическим соотношением сторон 21:9 — в таких пропорциях снимаются фильмы, а при просмотре их на этом устройстве не будет чёрных полос сверху и снизу.

Соотношение сторон не единственное преимущество дисплея. Его разрешение — 4К, на картинке будет больше оттенков и деталей, поддерживается формат HDR, а цветопередача будет соответствовать задумке режиссёров, без искажений. Разрешение можно будет менять в настройках.

Аппарат также удивит качеством звука. Как и должно быть у флагмана, он оснащён двумя динамиками — на нижнем торце и верхней грани рамки. С технологией Dolby Atmos звук будет более объёмным.

Смартфон получил тройную основную камеру. Это широкий модуль, ультраширокий и телеобъектив с двукратным увеличением. Каким будет качество съёмки, вопрос открытый. Xperia XZ3 удивлял стабилизацией видео и не выделялся качеством фото.

Камера Xperia 1 вполне может удивить. В неё добавлены автофокусировка по глазам и технология отслеживания автофокусировки со скоростью до десяти кадров в секунду. В режиме "Профессионал" поддерживается формат RAW, где камера собирает больше данных и качество не сильно страдает при обработке в фоторедакторе. Кроме того, она может записывать видео в кинематографическом соотношении сторон 21:9 и в разрешении 4K HDR.

В играх экран CinemaWide тоже даст преимущество. На удлинённом дисплее будет захвачено больше данных, обзор станет лучше. Мы оценили это на Samsung Galaxy A70 с соотношением сторон 20:9. Насчёт производительности не может быть сомнений: смартфон работает на топовом чипе Snapdragon 855.

Главный вопрос к устройству — автономность. При экране с диагональю в 6,5 дюйма и разрешении 4К здесь стоит аккумулятор всего на 3300 мАч. Остаётся надеяться на оптимизацию энергопотребления, иначе телефон не доживёт до вечера.

Xperia 1 — сугубо нишевое устройство для фанатов бренда (таких много) или тех, кто хочет оригинальный смартфон, не следующий дизайнерским трендам. Устройство будет стоить от одной тысячи долларов — выше 65 тысячи рублей. С такой ценой массовым он не станет, но явно порадует тех, кто его возьмёт.

Redmi K20 Pro

Первый флагман суббренда Xiaomi позиционируется альтернативой Mi 9: смартфон с вырезом можно взять, если вы хотите просто мощное устройство с трефовыми решениями, а второй — если вам надоело однообразие или вы не приемлете вырезы.

Особенность Redmi K20 Pro — выдвижная фронтальная камера. Корпус флагманский, на нём компания, очевидно, не экономила: края задней панели скошены, рамка алюминиевая, а не пластиковая. Смартфон тяжёлый — он весит 192 грамма. По размерам аппарат схож с iPhone 7 Plus.

В Redmi K20 Pro стоит OLED-экран. Цвета будут более насыщенными, чем с IPS-матрицами, а чёрный цвет будет по-настоящему чёрным, потому что на таких дисплеях пиксели этого цвета не подсвечиваются. В настройках можно отрегулировать насыщенность и баланс белого — сделать цвета теплее или холоднее. Яркость экрана — 600 нит, достаточно для комфортного пользования ясным днём.

Под дисплей спрятан сканер отпечатка пальца. Работает датчик быстро, но медленнее, чем наружные, к которым достаточно прикоснуться.

Сердце смартфона — топовый чип Snapdragon 855, ближайшие три года он точно будет работать без ограничений. Динамик один, на нижнем торце корпуса. Главное отличие от Mi 9 — наличие 3,5-миллиметрового разъёма для наушников. Объём аккумулятора — 4000 мАч. По логике автономность должна быть выше, чем у Mi 9, который с 3300 мАч при умеренном пользовании работает сутки. Есть быстрая зарядка на 27 ватт — с ней аппарат полностью заряжается за час. Есть чип NFC для бесконтактной оплаты.

Вслед за Mi 9 устройство получило тройную камеру с широким модулем, ультрашироким и телеобъективом. Разрешение основного сенсора можно настраивать в зависимости от условий съёмки: минимальное значение — двенадцать мегапикселей, максимальное — 48 мегапикселей. Телеобъектив обеспечивает двукратным оптическим зумом и восьмикратным цифровым.

Видеозапись должна стать плюсом устройства. Mi 9 по части стабилизации конкурирует с Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max. Как будет тут, пока не ясно. Зато известно, что K20 Pro умеет записывать видео в 4К со значениями 60 или 30 кадров в секунду, а также в Full HD с частотой 30, 120 и 240 кадров в секунду. Поддерживается режим Slow Motion 960 FPS в разрешении Full HD.

При всём этом Redmi K20 Pro оценён ниже Mi 9: минимальная стоимость смартфона — 360 долларов (или 23,5 тысячи рублей). Возможно, в России его представят 17 июня под названием Mi 9T. В общем, в сегменте убийц флагманов появится ещё одна привлекательная модель.

Xiaomi Mi A3

Как правило, Xiaomi на чистом Android выходят летом. Плюсы стоковой версии операционной системы — быстрая работа, оперативные обновления и минимум предустановленных фирменных приложений.

Информации об устройстве пока минимум. Главный редактор XDA Developers Мишаал Рахман сообщил, что Mi A3 и Mi A3 Lite будут работать на процессоре семейства Snapdragon 700. Они мощнее, с ними обычно требовательные игры автоматически выставляют высокие настройки графики, также чипы поддерживают ряд флагманских возможностей вроде искусственного интеллекта.

Это будет ещё один смартфон компании с основной камерой на 48 мегапикселей. Такой сенсор — тренд этого года. Он универсален: днём камера захватывает больше деталей, а ночью разрешение падает до двенадцати мегапикселей, чтобы пропускать больше света. Основная камера, скорее всего, будет тройной.

Добавят ли в него NFC-чип, информации нет. В бюджетных смартфонах компания тотально его игнорирует. Впрочем, Xiaomi на чистом Android — это по умолчанию хит. Остаётся понять, насколько сильно он превосходит Mi A2 в плане качества. Скорее всего, он пополнит сегмент смартфонов за 17–20 или 20–25 тысяч рублей.

Oppo Reno 10x Zoom

Последние годы Oppo удивляет оригинальными дизайнерскими решениями. Reno 10x Zoom не исключение. Это полностью безрамочный смартфон, его уникальная особенность — область с фронтальной камерой: она выдвигается не прямо, а под углом.

Впрочем, дизайн не главная особенность флагмана. Он оснащён тройной камерой с десятикратным гибридным зумом. В этом плане устройство становится прямым конкурентом Huawei P30 Pro, этой весной удивившего мир увеличением кадра. Зум далеко не главный момент в камере. Как она проявляет себя в разных условиях освещённости, пока не известно.

Эргономика смартфона понравится не каждому, он слишком большой и тяжёлый: диагональ экрана — 6,6 дюйма, вес — 217 г. Края задней панели скошены, что создаёт эффект большей тонкости. Экран — AMOLED. Это более насыщенные цвета, отрегулировать интенсивность и баланс белого можно в настройках. Края экрана не скруглены, поэтому рандомные нажатия исключены.

Смартфон работает на флагманском чипе Snapdragon 855. Ёмкость аккумулятора — 4065 мАч. С экраном на 6,6 дюйма при качественной оптимизации энергии должно хватить на сутки, если не нагружать аккумулятор тяжёлыми играми и длинными видео в высоком разрешении.

Oppo Reno 10x Zoom доступен только для предзаказа, продажи начнутся 15 июня. Минимальная стоимость устройства — 65 тысяч рублей, это прямой конкурент Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro. Посмотрим, что сможет смартфон с более оригинальным дизайном под менее известным брендом.

Samsung Galaxy Note 10 Pro

Бесспорно, это будет самая громкая новинка. Юбилейное десятое поколение линейки станет весьма значимым для компании. Во-первых, выпуск одновременно двух смартфонов под этой линейкой — редкость. Во-вторых, компания всё же откажется от разъёма для наушников на 3,5 мм.

Дизайн представил инсайдер Вениамин Гескин, а подтвердил его другой инсайдер — Ice Universe. В отличие от S10, в Note 10 Pro изменят расположение основной и передней камер. Фронталка, видимо, разместится в центре, но это по-прежнему будет точка, а не каплевидный вырез. У Note 10 и Note 10 Pro селфи-камеры окажутся одинарными, основные — тройными.

По качеству фото изменений ожидать не стоит. Компания прибережёт их для Galaxy S11. Впрочем, актуальную камеру незаслуженно много критикуют. В плане видеозаписи она лучшая среди Android-смартфонов — по стабилизации и качеству звука с ней может сравниться разве что iPhone XS Max.

Изменения будут в других моментах. К примеру, компания откажется от физических кнопок. Смартфон будет реагировать на силу нажатия, чувствительные области будут выпуклыми или выделены текстурами.

Возможно, изменения ждут стилус S Pen. Кодовое имя смартфона — Da Vinci. В честь легендарного художника, что может намекать на улучшение цифрового карандаша. Самые масштабные изменения S Pen получил в прошлом году.

Нет сомнений, что характеристики будут соответствовать сегменту самых дорогих смартфонов. По стоимости Note 10 Pro явно будет хотя бы на уровне Galaxy S10+. Впрочем, высокая цена никогда не мешала смартфонам линейки Note быть узнаваемыми и востребованными.