5 самых ожидаемых смартфонов лета. От Samsung до Xiaomi

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Ben Geskin, © Sony, © Oppo

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Лето — период затишья в индустрии смартфонов. Презентации и релизы приходятся преимущественно на весну и осень, в остальное время остаётся говорить разве что о слухах насчёт следующих премьер. Этим летом скучать не придётся. Бренды готовят несколько громких релизов. Разбираем какие.

Sony Xperia 1

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Sony</p>

Флагман представили весной, но с его выпуском компания задерживается. Смартфон начал продаваться в Великобритании 30 мая, в России и других странах, скорее всего, он появится в июне. Аппарат интересен экраном с кинематографическим соотношением сторон 21:9 — в таких пропорциях снимаются фильмы, а при просмотре их на этом устройстве не будет чёрных полос сверху и снизу.

Соотношение сторон не единственное преимущество дисплея. Его разрешение — 4К, на картинке будет больше оттенков и деталей, поддерживается формат HDR, а цветопередача будет соответствовать задумке режиссёров, без искажений. Разрешение можно будет менять в настройках.

Аппарат также удивит качеством звука. Как и должно быть у флагмана, он оснащён двумя динамиками — на нижнем торце и верхней грани рамки. С технологией Dolby Atmos звук будет более объёмным.

Смартфон получил тройную основную камеру. Это широкий модуль, ультраширокий и телеобъектив с двукратным увеличением. Каким будет качество съёмки, вопрос открытый. Xperia XZ3 удивлял стабилизацией видео и не выделялся качеством фото.

Камера Xperia 1 вполне может удивить. В неё добавлены автофокусировка по глазам и технология отслеживания автофокусировки со скоростью до десяти кадров в секунду. В режиме "Профессионал" поддерживается формат RAW, где камера собирает больше данных и качество не сильно страдает при обработке в фоторедакторе. Кроме того, она может записывать видео в кинематографическом соотношении сторон 21:9 и в разрешении 4K HDR.

В играх экран CinemaWide тоже даст преимущество. На удлинённом дисплее будет захвачено больше данных, обзор станет лучше. Мы оценили это на Samsung Galaxy A70 с соотношением сторон 20:9. Насчёт производительности не может быть сомнений: смартфон работает на топовом чипе Snapdragon 855.

Главный вопрос к устройству — автономность. При экране с диагональю в 6,5 дюйма и разрешении 4К здесь стоит аккумулятор всего на 3300 мАч. Остаётся надеяться на оптимизацию энергопотребления, иначе телефон не доживёт до вечера.

Xperia 1 — сугубо нишевое устройство для фанатов бренда (таких много) или тех, кто хочет оригинальный смартфон, не следующий дизайнерским трендам. Устройство будет стоить от одной тысячи долларов — выше 65 тысячи рублей. С такой ценой массовым он не станет, но явно порадует тех, кто его возьмёт.

Redmi K20 Pro

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Mi</p>

Первый флагман суббренда Xiaomi позиционируется альтернативой Mi 9: смартфон с вырезом можно взять, если вы хотите просто мощное устройство с трефовыми решениями, а второй — если вам надоело однообразие или вы не приемлете вырезы.

Особенность Redmi K20 Pro — выдвижная фронтальная камера. Корпус флагманский, на нём компания, очевидно, не экономила: края задней панели скошены, рамка алюминиевая, а не пластиковая. Смартфон тяжёлый — он весит 192 грамма. По размерам аппарат схож с iPhone 7 Plus.

В Redmi K20 Pro стоит OLED-экран. Цвета будут более насыщенными, чем с IPS-матрицами, а чёрный цвет будет по-настоящему чёрным, потому что на таких дисплеях пиксели этого цвета не подсвечиваются. В настройках можно отрегулировать насыщенность и баланс белого — сделать цвета теплее или холоднее. Яркость экрана — 600 нит, достаточно для комфортного пользования ясным днём.

Под дисплей спрятан сканер отпечатка пальца. Работает датчик быстро, но медленнее, чем наружные, к которым достаточно прикоснуться.

Сердце смартфона — топовый чип Snapdragon 855, ближайшие три года он точно будет работать без ограничений. Динамик один, на нижнем торце корпуса. Главное отличие от Mi 9 — наличие 3,5-миллиметрового разъёма для наушников. Объём аккумулятора — 4000 мАч. По логике автономность должна быть выше, чем у Mi 9, который с 3300 мАч при умеренном пользовании работает сутки. Есть быстрая зарядка на 27 ватт — с ней аппарат полностью заряжается за час. Есть чип NFC для бесконтактной оплаты.

Вслед за Mi 9 устройство получило тройную камеру с широким модулем, ультрашироким и телеобъективом. Разрешение основного сенсора можно настраивать в зависимости от условий съёмки: минимальное значение — двенадцать мегапикселей, максимальное — 48 мегапикселей. Телеобъектив обеспечивает двукратным оптическим зумом и восьмикратным цифровым.

Видеозапись должна стать плюсом устройства. Mi 9 по части стабилизации конкурирует с Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max. Как будет тут, пока не ясно. Зато известно, что K20 Pro умеет записывать видео в 4К со значениями 60 или 30 кадров в секунду, а также в Full HD с частотой 30, 120 и 240 кадров в секунду. Поддерживается режим Slow Motion 960 FPS в разрешении Full HD.

При всём этом Redmi K20 Pro оценён ниже Mi 9: минимальная стоимость смартфона — 360 долларов (или 23,5 тысячи рублей). Возможно, в России его представят 17 июня под названием Mi 9T. В общем, в сегменте убийц флагманов появится ещё одна привлекательная модель.

Xiaomi Mi A3

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Mi</p>

Как правило, Xiaomi на чистом Android выходят летом. Плюсы стоковой версии операционной системы — быстрая работа, оперативные обновления и минимум предустановленных фирменных приложений.

Информации об устройстве пока минимум. Главный редактор XDA Developers Мишаал Рахман сообщил, что Mi A3 и Mi A3 Lite будут работать на процессоре семейства Snapdragon 700. Они мощнее, с ними обычно требовательные игры автоматически выставляют высокие настройки графики, также чипы поддерживают ряд флагманских возможностей вроде искусственного интеллекта.

Это будет ещё один смартфон компании с основной камерой на 48 мегапикселей. Такой сенсор — тренд этого года. Он универсален: днём камера захватывает больше деталей, а ночью разрешение падает до двенадцати мегапикселей, чтобы пропускать больше света. Основная камера, скорее всего, будет тройной.

Добавят ли в него NFC-чип, информации нет. В бюджетных смартфонах компания тотально его игнорирует. Впрочем, Xiaomi на чистом Android — это по умолчанию хит. Остаётся понять, насколько сильно он превосходит Mi A2 в плане качества. Скорее всего, он пополнит сегмент смартфонов за 17–20 или 20–25 тысяч рублей.

Oppo Reno 10x Zoom

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Oppo</p>

Последние годы Oppo удивляет оригинальными дизайнерскими решениями. Reno 10x Zoom не исключение. Это полностью безрамочный смартфон, его уникальная особенность — область с фронтальной камерой: она выдвигается не прямо, а под углом.

Впрочем, дизайн не главная особенность флагмана. Он оснащён тройной камерой с десятикратным гибридным зумом. В этом плане устройство становится прямым конкурентом Huawei P30 Pro, этой весной удивившего мир увеличением кадра. Зум далеко не главный момент в камере. Как она проявляет себя в разных условиях освещённости, пока не известно.

Эргономика смартфона понравится не каждому, он слишком большой и тяжёлый: диагональ экрана — 6,6 дюйма, вес — 217 г. Края задней панели скошены, что создаёт эффект большей тонкости. Экран — AMOLED. Это более насыщенные цвета, отрегулировать интенсивность и баланс белого можно в настройках. Края экрана не скруглены, поэтому рандомные нажатия исключены.

Смартфон работает на флагманском чипе Snapdragon 855. Ёмкость аккумулятора — 4065 мАч. С экраном на 6,6 дюйма при качественной оптимизации энергии должно хватить на сутки, если не нагружать аккумулятор тяжёлыми играми и длинными видео в высоком разрешении.

Oppo Reno 10x Zoom доступен только для предзаказа, продажи начнутся 15 июня. Минимальная стоимость устройства — 65 тысяч рублей, это прямой конкурент Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro. Посмотрим, что сможет смартфон с более оригинальным дизайном под менее известным брендом.

Samsung Galaxy Note 10 Pro

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BenGeskin/status/1133448962650890240" target="_blank">Ben Geskin</a></p>

Бесспорно, это будет самая громкая новинка. Юбилейное десятое поколение линейки станет весьма значимым для компании. Во-первых, выпуск одновременно двух смартфонов под этой линейкой — редкость. Во-вторых, компания всё же откажется от разъёма для наушников на 3,5 мм.

Дизайн представил инсайдер Вениамин Гескин, а подтвердил его другой инсайдер — Ice Universe. В отличие от S10, в Note 10 Pro изменят расположение основной и передней камер. Фронталка, видимо, разместится в центре, но это по-прежнему будет точка, а не каплевидный вырез. У Note 10 и Note 10 Pro селфи-камеры окажутся одинарными, основные — тройными.

По качеству фото изменений ожидать не стоит. Компания прибережёт их для Galaxy S11. Впрочем, актуальную камеру незаслуженно много критикуют. В плане видеозаписи она лучшая среди Android-смартфонов — по стабилизации и качеству звука с ней может сравниться разве что iPhone XS Max.

Изменения будут в других моментах. К примеру, компания откажется от физических кнопок. Смартфон будет реагировать на силу нажатия, чувствительные области будут выпуклыми или выделены текстурами.

Возможно, изменения ждут стилус S Pen. Кодовое имя смартфона — Da Vinci. В честь легендарного художника, что может намекать на улучшение цифрового карандаша. Самые масштабные изменения S Pen получил в прошлом году.

Нет сомнений, что характеристики будут соответствовать сегменту самых дорогих смартфонов. По стоимости Note 10 Pro явно будет хотя бы на уровне Galaxy S10+. Впрочем, высокая цена никогда не мешала смартфонам линейки Note быть узнаваемыми и востребованными.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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